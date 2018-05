Krka po preobratu v dramatični končnici do finala z Olimpijo

Vse do polčasa odločilne tekme polfinala državnega prvenstva med Sixtom Primorsko in Krko so bile moči izenačene, moštvi pa sta se izmenjevali v vodstvu z nekaj točkami razlike. Primorci so nato v tretji četrtini stopili na plin in pred zadnjim delom povedli za deset (63:53), a prednosti niso znali zadržati. Novomeščani so vztrajno topili prednost gostiteljev, jih ujeli, povedli in prednost v dramatični končnici zadržali do konca srečanja, ki so ga dobili s 74:72.

V finalu, v katerega so se uvrstili prvič po treh sušnih letih, se bodo pomerili s košarkarji Olimpije. Moštvi se bosta v finalu udarili prvič po sezoni 2013/14.

Olimpija izločila Rogaško

Olimpija brani naslov prvaka, z dvema zmagama nad Rogaško pa se je že uvrstila v finale. "Mislim, da smo se zasluženo uvrstili v finale. Na prvi in tudi povratni tekmi polfinala smo zdržali pritisk. Čakali smo na svojo priložnost in jo v drugem polčasu tudi izkoristili," meni Zoran Martić, trener Petrola Olimpije.

Petrol Olimpija bo v finalu na tri zmage, v katerem bo imela prednost domačega igrišča, naskakovala sedemnajsti naslov državnega prvaka, datumi tekem pa so 19., 22., 25., 27. in 29. maj.