Spektakel v Hali Tivoli

Evropski košarkarski svet bo v petek in soboto pozorno spremljal močan in atraktiven mednarodni turnir, ki se bo odvil v Hali Tivoli, kjer bo Cedevita Olimpija gostila Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball. Danes bosta na sporedu obe polfinalni tekmi. Ob 18.00 se bo Cedevita Olimpija pomerila s Panathinaikosom, v drugem pa ob 20.30 Anadolu Efes in Bayern.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je vrhunec letošnjega pripravljalnega obdobja. Po petih zaporednih zmagah v okviru priprav sta pred varovanci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića dve preizkušnji proti ekipam, ki jih lahko že vrsto let spremljamo v elitni evroligi. V Ljubljano so namreč pripotovali Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball, turnir v slovenski prestolnici, ki se bo odvil v okviru Ljubljanskega festivala športa, pa bo najpomembnejši na stari celini to poletje.

V petek bosta na sporedu obe polfinalni tekmi, v soboto pa bosta potekali še tekma za tretje mesto in finalna tekma. V prvem polfinalu, ki bo v petek, ob 18.00, se bosta udarila Cedevita Olimpija in aktualni prvak evrolige Panathinaikos, v drugem, ki bo ob 20.30, pa Anadolu Efes in Bayern Basketball.

Jaka Blažič Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Iz dneva v dan rastemo. Dobro je, da smo se zbrali zgodaj, da se lahko igralci med seboj spoznamo in da vidimo tudi, na kakšen način dela trener. Mislim, da smo na pravi poti. Za nami je že nekaj pripravljalnih tekem, na katerih smo pokazali dobre in slabe stvari. Pred nami je močen turnir v Tivoliju, kjer bomo videli, v kakšnem stanju smo trenutno. Znotraj ekipe vlada super vzdušje. Vsi fantje so pozitivni, radi trenirajo, kar je pomembno, zato lahko zaenkrat vse res pohvalim," je pred začetkom turnirja v Hramu slovenske košarke povedal kapetan zmajev, Jaka Blažič. "Tivoli ima svoj čar, nenazadnje je včasih gostil evroligaške tekme. Veselimo se turnirja. Vemo, da evroligaške ekipe za seboj nimajo veliko treningov, ker so se po večini zbrale prejšnji teden. Zagotovo ne bodo v takšnem ritmu, kot bodo med sezono. To je dodatna priložnost za nas, da se pokažemo in iz turnirja izvlečemo pozitivne stvari."

V soboto bosta na sporedu še obe tekmi za končno razvrstitev, prva se bo začela ob 16.00, druga pa ob 18.30. Ne glede na rezultat tekme med Anadolu Efesom in Bayernom Basketball, bo Anadolu Efes v soboto na parket stopil ob 16.00.

Pripravljalni turnir, Hala Tivoli Polfinale:

Petek, 6. september:

18.00 Cedevita Olimpija - Panathinaikos

20.30 Anadolu Efes - Bayern Basketball

