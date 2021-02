Pri Cedeviti Olimpiji naslovili prošnjo na Košarkarsko zvezo Slovenije

Cedevita Olimpija gre v tej sezoni po pravih tirnicah. V EuroCupu se spogleduje z vstopom med najboljših osem, v ligi ABA je prav tako pri vrhu. Košarkarji so trenutno zaradi okuženih primerov na koronavirus v samoizolaciji. Nosilce bi v začetku druge polovice februarja čakala reprezentančna akcija, a si v zmajevem gnezdu želijo, da tokrat ne bi nastopili in morda lahko odigrali tekme državnega prvenstva, zato so v dogovoru s Košarkarsko zvezo Slovenije.

Zgodba Cedevite Olimpije je šla v prvi polovici sezone v pravo smer. V evropskem tekmovanju EuroCupu so izbranci Jurice Golemca uvodni del zaključili s sedmimi zmagami in tremi porazi, z odličnimi predstavami pa nadaljujejo tudi v TOP 16, kjer so dva kroga pred koncem na dobri poti, da se uvrstijo v četrtfinale. Za napredovanje potrebujejo le še eno zmago, ali pa poraz Budućnosti.

V ligi ABA ima Cedevita Olimpija ob dvanajstih zmagah tri poraze, kar jo trenutno uvršča na četrto mesto. A je lestvica nepopolna, saj je kar nekaj ekip, ki niso odigrale vseh tekem. Razlog je bil covid-19. In ta je drugič v sezoni našel pot tudi v ljubljanski tabor.

Več okuženih, v karanteni do 17. februarja

Foto: Sportida Od nedelje naprej so košarkarji v karanteni, zato so morali prestaviti dvoboja z Budućnostjo in Krko. Tokrat je okuženih več košarkarjev, na srečo pa so vsi asimptomatični. Ali je bilo naključje, da so se košarkarji spet okužili v Franciji, je športni direktor Sani Bečirović povedal: "Naključje. Kjerkoli se lahko zgodi. Za prvo tekmo v Nanterru pa varnostni ukrepi res niso bili niti približno tako rigorozni, kot so pri nas. V času tekme so se po hodniku sprehajali neudeleženci tekme. V dvorani so bili prav tako prisotni še gledalci. Takoj po tisti tekmi se je pojavila skrb, da se bomo vrnili domov okuženi v večjem številu."

V nedeljo so šli košarkarji v izolacijo, kar pomeni, da jo bodo zapustili 17. februarja. Torej dan pred kvalifikacijsko tekmo Slovenije z Madžarsko, dva dni pozneje pa bo sledil še obračun z Ukrajino. Če gledamo le iz časovnega vidika, je jasno, da bodo nosilci Olimpije, ki so sicer del reprezentance, težko odpotovali v Kijev in naslednji dan že igrali tekmo.

V reprezentančnem času bi se igralci odpočili in odigrali tekme državnega prvenstva

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Povrhu vsega je Slovenija že uvrščena na evropsko prvenstvo in zaradi tega dejstva Bečirović upa, da bodo na Košarkarski zvezi Slovenije naleteli na odprta ušesa: "Vsi košarkarji Cedevite Olimpije so se v preteklosti in se bodo tudi v prihodnosti s ponosom odzvali reprezentančnemu vabilu. Gre za specifičen položaj. Smo v samoizolaciji. Mislim, da je treba govoriti o tem in da fantje potrebujejo počitek. Na srečo je reprezentanca že uvrščena na evropsko prvenstvo. Smotrno bi bilo, da se nekaterim izostanek opraviči. Tako v klubu na glas razmišljamo. Fantje so eno tretjino od 150 dni preživeli na poti. Novo leto so preživeli v hotelu v Beogradu. Vsekakor bi si želeli, da je na drugi strani razumevanje. Odločitev vsakega posameznika je, ali se bo udeležil ali ne. V klubu ne bomo nobenemu oporekali. Smo v stiku z zvezo. Pogovor je bil tudi na to temo. Čakamo na seznam reprezentantov. Naša želja je bila, da bi v reprezentančnem času odigrali od dve do tri tekme državnega prvenstva in za to potrebujemo določeno število slovenskih fantov."

Olimpija bo z vstopom v slovensko ligo za prvaka igrala na treh frontah, povrhu vsega pa bo morala nadomestiti še manko tekem v ligi ABA. Zato bo koledar pester, zlasti marčevski, v katerem se bo odločal končni uspeh ljubljanskega moštva na mednarodni ravni. "Slovenski klubi imajo razumevanje in so rekli, da bi igrali. Načeloma smo v dogovoru z zvezo. V začetku je bilo dogovorjeno, da 18. in 20. (takrat Slovenija igra z Madžarsko in Ukrajino, op. a.) ne bi igrali teh tekem. V vseh ostalih dnevih bi bila možnost. To je še v zraku. Pričakujemo dokončno odločitev zveze. Je pa jasno, da bodo v državnem prvenstvu dobili priložnost za igro mlajši košarkarji, ki morda v EuroCupu in ligi ABA niso imeli velike minutaže. Tudi na takšen način bi se lahko nosilci odpočili."

Evroliga? Želja, da se jim posreči že v tej sezoni.

Foto: Sportida Prioriteta Olimpije sta razumljivo EuroCup in liga ABA. Tiha želja je celo uvrstitev v elitno Evroligo, v kateri so Ljubljančani nazadnje igrali v sezoni 2012/13. Direktor Davor Užbinec je izpostavil, da bi bilo morda še prehitro za klub, Sani pa ob tem dodaja: "Do neke mere se strinjam z direktorjem. Po drugi strani nas žene športni motiv. Vzameš tisto, kar se ti ponudi. Če se ponudi, da dosežemo cilj, ki je dolgoročni, bi bilo nesmiselno in nešportno, če ne bi posegli po njem. S športnega vidika si jaz, strokovni štab in igralci želimo, da se nam ta veliki met posreči v tej sezoni. Bomo pa potem kasneje sestavljali sestavljanko po finančni plati."

Zaradi dobrih predstav so košarkarji Cedevite Olimpije na radarju premožnejših klubov po Evropi. Zlasti Jaka Blažič in Kendrick Perry sta tista, ki sta največkrat omenjena, in tudi nosilca igre. O bojazni, da bi nekdo ponudil velik znesek in bi tako predčasno zapustila klub, je Bečirović povedal: "Ni je, ker imata pogodbo z nami. Za oba smo imeli številne ponudbe. Glede na to, da smo v obeh tekmovanjih še vedno znotraj zastavljenih ciljev, bi bilo nemoralno in nešportno, da bi razpustili ekipo. In ne glede na to, koliko denarja so bili snubci pripravljeni odšteti. Sezono želimo pripeljati do konca in narediti korak naprej. Korak, ki nam je manjkal v prejšnjih letih. Prepričan sem, da če bomo zdravi, nam to lahko uspe."

Prav zaradi tega so se z nekaterimi košarkarji že pogovarjali o morebitnem nadaljnjem sodelovanju tudi v prihodnji sezoni: "V začetku leta smo začeli sestavljati ekipo za naslednjo sezono. Prezgodaj je še, ker je sezona še v teku. Košarkarjem smo dali na znanje, da smo zadovoljni z njimi in bi jih radi še naprej videli v dresu Cedevite Olimpije."