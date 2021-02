Cedevita Olimpija po zmagi v Franciji še korak bližje četrtfinalu

Cedevita Olimpija je v EuroCupa trdno na drugem mestu skupine G. Vodilni je Virtus iz Bologne, ki ima v svojih vrstah odlične predstavnike, kot sta Miloš Teodosić in Marco Belinelli. Vitrus si je že zagotovil nastop v četrtfinalu, Ljubljančani pa v zadnjih dveh krogih potrebujejo "le" še eno zmago, da se pridružijo Virtusu.

Pred tednom dni s + 3, danes s + 13

Še drugič zapored so vitaminski zmaji premagali Francoze. Prejšnji teden v Stožicah jih je ugnala s 94:91, tokrat pa s 77:64.

Današnjo tekmo so zmaji začeli odlično, v prvi četrtini vodili že z enajstimi točkami prednosti (8:19), po prvih desetih minutah igre vodili za sedem (21:28). Gostitelji so sicer že v prvi minuti tekme ostali brez najvišjega posameznika, Thibaulta Daval-Braqueta, zamenjave za nekdanjega slovenskega reprezentanta Alena Omića, ki prav tako počiva zaradi poškodbe.

V drugi četrtini so košarkarji Cedevite Olimpije dosegli le 11 točk in gostiteljem dovolili, da so na odmor odšli s prednostjo dveh točk (41:39). V tretji četrini so Ljubljančani spet zaigrali bolje, jo dobili z 20:14 in si priigrali nekaj prednosti pred zadnjimi desetimi minutami igre. Tem so nato le še nekaj dodali in se veselili tretje zmage v EuroCupu.

Mikael Hopkins seals Olimpija's win in style with a huge put-back slam!@KKCedOL #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/csJuaMZbft — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) February 3, 2021

Jaka Blažić in Rion Brown sta dosegla po 15 točk, 14 jih je dodal Kendrick Perry, pri gostiteljih sta po 11 točk prispevala Maxime Courby in Luka Ašćerić.

Pred Ljubljančani je zdaj enomesečni premor, 2. in 9. marca pa slediti še tekmi z Virtusom v Ljubljani ter Budućnostjo v Podgorici, ki bosta dali odgovor, ali bo Cedevita Olimpija napredovala v četrtfinale, kjer se bo igralo na dve zmagi.