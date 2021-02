Olimpija na poti, na kateri ni bila že 20 let

Košarkarji Cedevite Olimpije so z novim uspehom naredili odločen korak k uvrstitvi med najboljših osem ekip v EuroCupu, potem ko so na gostovanju še drugič v sedmih dneh premagali francoski Bourg (77:64). "Pomembna zmaga na gostovanju šteje dvojno, a obenem ne pomeni nič. Matematično si namreč še vedno nismo zagotovili napredovanja. Gremo tekmo po tekmo," je dejal glavni trener Jurica Golemac.

Po štirih od skupno šestih krogov EuroCupa je Cedevita Olimpija po tretji zaporedni zmagi na odličnem drugem mestu. Le Virtus iz Bologne, ki meri na sam vrh tega tekmovanja, je brez poraza vodilno moštvo. Olimpija je s tremi zmagami in porazom čvrsto na drugem mestu - tretja Budućnost ima vsega en skalp, Bourg pa je še vedno brez zmage.

Ljubljančani lahko spišejo novo uspešno poglavje te sezone, če v zadnjih dveh krogih dosežejo vsaj eno zmago (gostijo Virtus in gostujejo pri Budućnosti) ali če Budućnost izgubi eno od preostalih tekem.

Jaka Blažič je za zmago prispeval 15 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tako bi se uvrstili med najboljših osem ekip. Glede na predstave, ki jih kažejo izbranci Jurice Golemca, je to realno uresničljivo. Olimpija šestič nastopa v tovrstnem tekmovanju - drugič pod imenom Cedevita Olimpija - in premika meje. Pred tem se je v EuroCupu najdlje uvrščala med najboljših 32 ekip, zdaj pa se spogleduje z vstopom med elitno osmerico.

Zadnji četrtfinale v Evroligi pred 20 leti

Nekdaj stalni član Evrolige bi s tovrstnim dosežkom naredil velik korak naprej pri postavljanju temeljev stabilnega evropskega kluba. Nazadnje je vstopil v četrtfinale kakšnega od največjih evropskih klubskih tekmovanj pred natanko 20 leti. Daljnega leta 2001 je po dveh tesnih tekmah izgubil proti Kinderju iz Bologne (79:80, 79:81), ki je nato tudi osvojil prestižno Evroligo.

Kendrick Perry je prispeval ključne točke. Foto: KK Cedevita Olimpija

Da bi tudi letos lahko občutili izločilne boje, so dokazali v Franciji, kjer so pokazali, da imajo za tovrstni podvig trdne temelje. Njihova igra ima glavo in rep. Že v začetni četrtini so si nabrali 12 točk prednosti, a so se domačini vrnili ob koncu prvega polčasa, ko so povedli z 41:39.

Obramba v drugem polčasu je bila pravi ključ

Pravi obraz zmajev smo videli v drugem delu igre. Obramba je bila ključ do uspeha. Tekmecu so pustili le 23 točk, v napadu pa so se povsem razigrali. V ključnih trenutkih je točke dosegal Kendrick Perry, ki pa s 14 točkami ni bil najboljši strelec. Po 15 sta jih prispevala Jaka Blažič in Rion Brown.

Ključno je bilo, da se pri gostiteljih ni razigral Danilo Andjušić, ki je bil prejšnji teden v Stožicah s 25 točkami nerešljiva uganka. Francozom se je spet poznala odsotnost Alena Omića.

Jurica Golemac je bil zadovoljen s predstavo v Franciji, a poudarja, da še niso tam, kjer želijo biti. Foto: KK Cedevita Olimpija

"Fantom čestitam za težko prigarano zmago. Igrali smo kot ekipa. Imamo veliko individualne kakovosti in verjeti moramo drug v drugega. Zmago nam je prigarala obramba v drugem polčasu. S kontrolo skoka, hitrimi prehodi v napade in lahkimi koši smo nato pridobili samozavest. Obrambno smo drugo polovico srečanja odigrali bolj čvrsto in zbrano. Glede na tekmece v skupini moramo biti zadovoljni z izkupičkom treh zmag in poraza. Pomembna zmaga na gostovanju šteje dvojno, a obenem ne pomeni nič. Matematično si namreč še vedno nismo zagotovili napredovanja. Gremo tekmo po tekmo, najprej nas čakata tekmi v Ligi ABA in državnem prvenstvu," je po uspehu v Franciji dejal Golemac in s tem dal vedeti, da se bo njegova ekipa zdaj priključila tudi slovenskemu tekmovanju, saj se bo začela liga za prvaka.