Na Jako Blažiča, ki igra v življenjski formi, se lepijo priznanja

Kapetan ljubljanske Cedevite Olimpije Jaka Blažič je v dresu zmajev v povprečju dosegal po 21,6 točke, 3,6 podaje in ima količnik 20,8, kar ga sicer uvršča na četrto mesto med vsemi igralci januarja, vendar na prvo med tistimi, katerih ekipe so dobile vse svoje tekme v ligi Aba ta mesec.

.@JakaBlazic of @KKCedOL is the #ABALiga MVP for the month of January! Congratulations!



