Pri Cedeviti Olimpiji lažje dihajo

Zoran Dragić je bil vroč proti Ulmu in v ključnih trenutkih zadel dve pomembni trojki, ki sta Cedeviti Olimpiji odprli pot do zmage.

Zoran Dragić je bil vroč proti Ulmu in v ključnih trenutkih zadel dve pomembni trojki, ki sta Cedeviti Olimpiji odprli pot do zmage. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Košarkarji Cedevite Olimpije so našli ritem in v sredo prišli do pomembne zmage v EuroCupu. Premagali so Ulm Jake Lakoviča in se Nemcem oddolžili za poraz v Stožicah. S tem uspehom so Ljubljančani naredili odločen korak k temu, da si zagotovijo mesto med ekipami, ki bodo napredovale v izločilne boje.

Izbranci Jake Lakoviča so v prvi četrtini dobesedno leteli v domači dvorani. Trojke so padale z vseh koncev in po 12 minutah so vodili s 34:28. Moštvo Ulma je imelo prednost tudi ob koncu prvega polčasa (55:49), a so košarkarji Cedevite Olimpije tekmecu vseskozi dihali za ovratnik.

Napeto je bilo skoraj vse do konca. Ključen trenutek se je zgodil pri vodstvu Cedevite Olimpije s 94:92. Takrat je Zoran Dragić zadel dve trojki za vodstvo šestih točk (100:94). Skupaj z Ejimom Melvinom sta bila z 20 točkami najboljša strelca, kapetan Jaka Blažič jih je prispeval 15.

"Tekma je bila zelo zahtevna in za nas pomembna. Vemo, da Ulm igra v zadnjem času odlično košarko. To zmago smo potrebovali. V prvem polčasu smo prejeli preveč lahkih točk. Na srečo smo zadevali tudi sami, zato smo ob odhodu na odmor zaostajali samo pet točk. V drugem polčasu smo pokazali, česa je ta ekipa zmožna. Da lahko stopimo skupaj in odigramo dobro v obrambi. Tako smo na koncu slavili zmago," je razlagal Dragić.

Sledi enomesečni premor od EuroCupa

"Dober občutek in pomembna zmaga za nas. Tekma je bila nora, napadalno je bilo razpoloženih veliko igralcev. Ulm je imel skrajšano rotacijo, pridobili so samozavest in v prvem polčasu zadevali z vseh strani. V drugem polčasu smo prikazali boljšo igro v obrambi. Fantje so pokazali svoj značaj in prišli smo do zelo pomembne zmage na gostovanju v Evropskem pokalu. Zmage, ki šteje dvojno. Nimamo veliko časa. Moramo se odpočiti in iti naprej," je povedal glavni trener Jurica Golemac.

Trener Jurica Golemac je bil zadovoljen s predstavo košarkarjev in zmago. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Olimpija je šest krogov pred koncem na sedmem mestu in ima zmago več od osmega Bursasporja, ki ima tekmo manj, in Bourga, medtem ko deseti Promitheas Patras zaostaja že za dve zmagi.

Ljubljančani bodo imeli zdaj kar mesec premora od EuroCupa (8. marca gostijo Budućnost), saj bodo naslednji teden pokalna tekmovanja, nato sledi reprezentančna akcija v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo.