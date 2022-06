Predčasno na parket: Dončić že v dresu Slovenije!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luki Dončiću ne bo potrebno čakati do 27. junija, da znova obleče dres slovenske reprezentance. KZS je poskrbela za dodatno zavarovanje, FIBA je to odobrila in tako bo prvič s soigralci treniral že v četrtek popoldne, v soboto pa zaigral na prijateljski tekmi z Italijo v Trstu.