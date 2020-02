Postavljali so jih na stranski tir, nato so vsem vrgli rokavico #video

Ko je sredi decembra zaradi finančnih težav dodobra zamajalo temelje Kopra Primorske, so se pojavila številna vprašanja o nadaljevanju koprske poti. Vendarle so klub zapustili osrednji igralci in glavni trener Jurica Golemac. Čeprav je pred kratkim odšel še Ivan Marinković, so se košarkarji, ki so ostali v klubu, še bolj povezali.

To se je videlo že na tekmah lige ABA in tudi na finalnem turnirju slovenskega pokala. Najprej so Primorci brez težav v polfinalu premagali Helios Suns, nato pa v finalu zagrenili življenja še košarkarjem Cedevite Olimpije in z zmago s 93:84 osvojili tretjo zaporedno pokalno lovoriko.

Nejc Barič in Andrej Žakelj po osvojeni lovoriki

"Fantje ne jočejo, borijo se vsak dan"

"Zmaga je povsem zaslužena in prigarana. Zelo težko je bilo odigrati že peto tekmo v osmih dneh. Fantje ne jočejo, borijo se vsak dan. Kažejo karakter, ki ga imajo. Kar delajo, je noro. Karakter imajo velik, prav tako srca. Na terenu in zunaj njega so dobra ekipa. Vemo, v kakšnem položaju je bil klub. Že dva meseca igrajo, kot da se ni nič zgodilo. To pove vse o njihovem karakterju," je košarkarje pohvalil Andrej Žakelj, ki je po odhodu Golemca ugriznil v primorsko trenersko jabolko.

"Koper Primorska je bila boljša. Njeni košarkarji so imeli več energije. Mi imamo preveč nihanj v igri, v obrambi nismo dovolj agresivni. Dovolili smo jim, da so prihajali do metov. To je največja težava. Kapo do tal fantom. Vemo, v kakšnih pogojih igrajo. Zaslužili so si to lovoriko," je bil pošten Golemac.

Najboljši strelec zmagovalne ekipe je bil z 22 točkami Nejc Barič, ki je vpisal še sedem asistenc: "Obramba je odločila, morda se na rezultatu ne pozna, ampak smo garali 40 minut v obrambi. V napadu smo bili zelo razpoloženi. Zaslužili smo si zmago. S tem pokalom smo pokazali, da tudi mi znamo igrati košarko. Samo mi smo verjeli v naš uspeh po vsem tem, kar se je dogajalo."

Jurica Golemac po porazu v finalu

Razočaranje je bilo prisotno pri Olimpiji, saj so pričakovali, da bodo po dveh letih premora prišli na vrh in osvojili slovenski pokal.

Pomagala jim ni niti odlična predstava Jake Blažiča, ki je bil s 33 točkami najboljši strelec finala: "Ne preostane nam drugega, kot da gremo v rudnik kopat in osvojimo državno prvenstvo. Nekaj ciljev je še pred nami. Upam, da ji uresničimo."