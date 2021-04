Le dan po hudi kazni do norega rekorda v ligi NBA #video

Košarkarska liga NBA piše takšne in drugačne zgodbe. Za eno najbolj nenavadnih v zadnjem obdobju je poskrbel Kevin Porter Jr. Mladi branilec Houstona je včeraj prejel hudo kazen zaradi nočnega izleta v striptiz bar, ki si ga je privoščil na Floridi. Le dan po tem, ko je izvedel, da mora plačati 50 tisoč ameriških dolarjev, je poskrbel za predstavo kariere. Milwaukeeju je nasul kar 50 točk, dodal 11 asistenc in se vpisal v zgodovino s prav posebnim rekordom.

Mladi košarkar Houston Rockets Kevin Porter Jr. je v teh dneh pogost gost naslovnic. Sprva je izstopal ob manj prijetnih vsebinah, saj mu je vodstvo lige NBA včeraj naložilo hudo kazen. Vse skupaj je zakuhal nočni obisk striptiz bara, ki si ga je Porter pred skoraj tremi tedni, ko je tam gostoval s svojim moštvom, privoščil na Floridi. Zaradi kršenja protokola za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom je dobil hudo kazen. Postal je lažji za 50 tisoč ameriških dolarjev, s tem pa "afere" še ni bilo konec.

Njegov nočni obisk še vedno dviguje prah, a ne zaradi njega, ampak soigralca Sterlinga Browna, ki mu je, če sklepamo po posnetkih, ki so pozneje pricurljali na svetovni splet, tisti večer delal družbo. Brown je pred striptiz barom doživel napad. Od zadaj ga je nekdo s steklenico udaril po glavi, po svetu pa so zaokrožili posnetki njegovega okrvavljenega obraza. Browna so poslali v bolnišnico, po tistem pa še ni zaigral za Rakete.

LeBron James ostal brez rekorda

Kako pa se je na visoko kazen odzval Porter? Izjemno! Le dan pozneje je proti Milwaukeeju, ki je že po 46 sekundah ostal brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpoja, poskrbel za najboljšo predstavo v karieri. Houstonu je na domači tekmi proti Bucks pomagal do zmage (143:136), na parketu dvorane Toyota Center pa se je počutil tako dobro, da je prispeval kar 50 točk in 11 asistenc.

Vrhunci Kevina Porterja Jr. proti Milwaukeeju:

To je bil njegov strelski rekord kariere, mladi branilec, ki bo prihodnji teden dopolnil šele 21 let, pa je s tem popravil kopico rekordov. Postal je najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 50 točk in deset asistenc. Pred tem je bil rekorder LeBron James, ki mu je omenjeni dosežek uspel pri 23 letih, zdaj je rekord v rokah Porterja. V zgodovini franšize Rockets ga še ni bilo junaka, ki bi tako mlad dosegel 50 točk. Kar 17 jih je Porter dosegel v zadnji četrtini, za tri točke pa je zadel kar devet od 15 metov.

Porter Jr. je bil neustavljiv. Na igrišču je prebil 41 minut, dvoboj pa končal s 50 točkami in 11 asistencami. Foto: Reuters

Zadnjeuvrščene Rakete so sicer v tej sezoni zbrale le 16 zmag, najmanj od vseh nastopajočih v ligi NBA. Ostale bodo brez nastopa v končnici, v tolažbo pa jim je lahko dokaz, česa vsega je, ko ima vročo roko, zmožen Porter Jr. V prejšnji sezoni, ko je bil novinec pri Clevelandu, je na tekmo v povprečju dosegal deset točk. V tej sezoni, ko nastopa za Houston, je močno popravil statistiko (16,7 točke in 6,4 asistence na tekmo). Bo to nadaljeval tudi v prihodnjih sezonah?