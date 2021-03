Torkov poraz proti Virtusu iz Bologne, ki ga letos v evropskem pokalu ni premagala še nobena ekipa, je Ljubljančane še dolgo skelel. Predvsem zaradi nespornega dejstva, da so iz rok prepoceni izpustili otipljivo prednost in dovolili prehod tekme v fazo, ko je v odločilnih trenutkih odločala izjemna individualna kakovost posameznikov iz italijanskega moštva. Edini način, da "vitaminski zmaji" dokončno pozabijo na zapravljeno priložnost, pa je današnja zmaga proti Budućnosti iz Podgorice. Ali poraz z manj kot tremi točkami zaostanka. To sta namreč scenarija, ki Cedevito Olimpijo vodita v četrtfinale EuroCupa.

Prvi odziv ekipe na nedavni poraz v Stožicah je strokovno vodstvo ljubljanskega kluba spravil v dobro voljo – sobotna zmaga v ligi ABA proti Borcu (95:82). Moštvo iz Čačka, ki s štirimi zmagami zaseda zadnje mesto med aktivnimi klubi lige ABA, res ni klasična referenca kakovosti. Toda v sobotni predstavi je bila bolj kot sam tekmec pomembna podoba Cedevite Olimpije po dramatičnem porazu proti Virtusu. Trener Jurica Golemac zato po tekmi ni skrival navdušenja nad pristopom. Zdaj želi nadgradnjo videti še v dvorani Morača, kjer Olimpijo po tesni zmagi proti Bourgu in nedeljskem "treningu" z Zadrom (98:75) čaka Budućnost.

Na pragu četrtfinala drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar "Smo samozavestni. Naredili bomo vse, da zmagamo in si zagotovimo napredovanje. Zmaga proti Borcu je pomembno sporočilo. Tekme v Čačku sem se bal. A odziv je bil pravi. Res je, poraz proti Virtusu je bil boleč. Toda krivi smo bili izključno sami. Nihče drug. Vse smo imeli v svojih rokah. Izpolnili smo vse, kar smo se dogovorili. Zmanjkalo nam je zelo malo. Morda ena boljša odločitev. Pomembno je, da se nismo začeli smiliti sami sebi. Po drugi strani pa smo dobili dokaz, da lahko igramo z večjimi in boljšimi ekipami. Zdaj moramo to dokazati tudi na gostovanju v Črni gori," razmišlja Golemac in priznava, da je pretekli torek tudi sam zelo težko zaspal.

O tem, da je Budućnost premagljiva, so se Ljubljančani letos že prepričali. Doma so jo namreč dvakrat premagali. A ker je vmes trenersko taktirko prevzel Dejan Milojević in dodobra prevetril igro ter spremenil rotacijo, utegne biti tretji obračun starih znancev drugačen kot januarski srečanji v Stožicah. "Igrajo hitreje, bolj svobodno. Večjo vlogo imata Willie Reed in Fedor Žugić. Več mečejo na koš. Toda igralske karakteristike se niso spremenile. Prav velikih presenečenj na tekmi ne more biti. Ne z naše in ne z njihove strani," proti zadnji tekmi v TOP 16 pogleduje Golemac, zavedajoč se dejstva, da obračun z Budućnostjo ni le popravni izpit po porazu proti Virtusu, temveč tudi zrelostni za to zasedbo Olimpije.

Tretja tekma z Budućnostjo v sezoni − zanesljivo najbolj pomembna. Foto: Vid Ponikvar

V črnogorskem taboru pred gostovanjem Olimpije govorijo o spoštovanja vrednem nasprotniku, ki je v dobri formi. Izpostavljajo, da na igralski ravni izstopa Jaka Blažič, trenutno celo prvi strelec TOP 16. Ljubljanski kapetan odgovarja, da pohvale in priznanja godijo, a bodo izgubila vrednost, če ekipe ne bo popeljal med najboljše štiri. "Za nami je dobra sezona. Zdaj je čas, da naredimo še ta korak naprej. Ne bo lahko. Budućnost se je po trenerski menjavi dvignila. Igrajo bolj enostavno in samozavestno. Poleg tega igrajo doma. Res je, da dvorana ne bo polna. A domači košarkarji poznajo okolje, prepričan pa sem, da bodo na tribunah tudi ljudje, ki bodo izvajali pritisk. Imamo dovolj kakovosti, da jih premagamo," pred novo tekmo leta razmišlja kapetan ljubljanskega moštva.