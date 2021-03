Olimpija zapravila veliko priložnost, Virtus nepremagan tudi v Stožicah

Milan Teodosić in soigralci pri Virtusu Bologni so se rešili pred porazom in prišli do nove zmage.

Košarkarji Virtusa Segafreda Bologne, ki v tej sezoni v Evropi še sploh niso izgubili, so bili v 5. krogu drugega dela EuroCupa pred porazom v Stožicah, a na koncu po podaljških prišli do 15. zmage v nizu. Zmagali so s 108:98. Cedevita Olimpija je manj kot tri minute do konca rednega dela tekme vodila za devet točk, a uspela zapraviti veliko prednost.

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili na pragu 11. zmage v nizu v vseh tekmovanjih, medtem ko je bil Virtus iz Bologne pred prvim porazom po kar 14 evropskih zmagah, a so v zaključku tekme zapravili zmago in na koncu še drugič v tej sezoni proti zvezdniški italijanski ekipi ostali praznih rok.

Olimpija je manj kot tri minute do konca vodila za devet točk, potem pa gostom dopustila, da so se ji približali. V zadnjem napadu je za Virtus trojko najprej zgrešil Miloš Teodosić, potem pa so gostje prišli do skoka, v nadaljevanju akcije pa je izkušeni Mario Belinelli dve sekundi pred koncem tekme izenačil in, kot se je izkazalo, izsilil podaljšek. V tem so bili Ljubljančani povsem brez moči. Gostje so se že na začetku z dvema trojkama oddaljili in tekmo zanesljivo dobili.

Vseeno pa bi se lahko Ljubljančani, ki imajo tri zmage in dva poraza, po petem krogu že uvrstili v četrtfinale, če bo francoski Bourg doma premagal Budućnost. Tekma bo na sporedu v sredo.

