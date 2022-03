Pogled proti najboljšim

Zmagoviti niz Cedevite Olimpije se nadaljuje. V Stožicah je prišla do enajste zaporedne zmage, četrte v EuroCupu. Naslednji v vrsti je padel grški Promitheas Patras. Slovenski predstavnik se je poigral s tekmecem in je praktično že v končnici, ponuja pa se celo možnost, da bi v izločilne boje vstopil s prednostjo domačega terena.

Po veliki zmagi proti Budućnosti v torek so košarkarji Cedevite Olimpije dobili dodatno potrditev, da pljujejo v pravo smer. Hkrati je bil uspeh dodatna motivacija za nov evropski obračun, ki je sledil 48 ur pozneje. V Stožice je prišla najslabša ekipa skupine B EuroCupa, ki pa je pripotovala z lepo popotnico. Promitheas Patras je namreč v torek na domačih tleh premagal Ulm.

Ljubljančani so bili favorit tega dvoboja. Z zmago bi naredili odločen korak proti napredovanju v drugi del, v katerega se iz skupine desetih uvrsti najboljših osem klubov. A so želje kapetan Jake Blažiča in soigralcev višje. Radi bi spisali posebno zgodbo v tem evropskem tekmovanju tudi v izločilnih bojih.

Cedevita Olimpija : Promitheas Patras 98:84 (27:15, 48:43, 84:58). Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Lamonica (Italija), Racys (Litva), Silva (Portugalska).

Cedevita Olimpija: Pullen 22 (5:5), Ferrell 16 (6:6), Duščak 2, Murić 2, Auguste 19 (3:4), Blažič 14 (2:4), Hodžić 3, Omić 4, Dragić 10 (0:2), Radovanović 4 (2:2), Habot 2.

Promitheas Patras: Ray 10 (2:3), Grant 18 (2:2), Gaddy (2:2), Agravanis 18 (5:8), Rogkavopulos 8 (1:1), Simpson 5, Andrić 6, Vasileio 5.

Prosti meti: Cedevita Olimpija 18:23, Promitheas Patras 12:16.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:23 (Pullen 3, Ferrell 2, Blažič 2, Dragić 2, Hodžić), Promitheas Patras 8:27 (Gaddy 2, Andrić 2, Agravanis, Rogkavopulos, Simpson, Vasileio).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 19, Promitheas Patras 17.

Krizni trenutki v zaključku prvega polčasa, nato rapsodija v začetku drugega

V prvi četrtini so kazali pravi obraz in niti enkrat niso dopustili Grkom, da bi prišli v vodstvo. 27:15 je bil rezultat na semaforju, kar trije košarkarji pa so imeli sedem točk na svojem računu (Blažič, Zoran Dragić in Zach Auguste).

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vse je bilo videti tako, kot si je glavni trener Jurica Golemac zamislil. Tekmec je skušal prekiniti pohod domačih tudi s consko postavitvijo v obrambi, vendar je Alen Hodžič hitro razbil gostujočo obrambo. A ne dokončno. Igralci Promitheasa so v zaključku prvega dela zaigrali bolj čvrsto in se približali na vsega pet točk zaostanka (43:48).

Še bližje so bili ob štartu drugega dela, ko so zapretili pri 45:48. Takrat so se domači razleteli po parketu dvorane v Stožicah. Zrežirali so delni izid 17:0 in to v vsega dobrih treh minutah. Kar naenkrat je bila prednost 20 točk (65:45), ki je vnesla mir v ljubljanske vrste.

Priložnost ob velikanski prednosti dobili tudi mladi

Golemac je ob velikanski prednosti ponudil priložnost tudi mladim. Dan Duščak in Luka Ščuka sta se razveselila priložnosti, Cedevita Olimpija pa ni popuščala. Košarkarjem je uspevalo praktično vse. Auguste je povsem ob koncu tretje četrtine po obratu zadel z zvokom sirene za 84:58.

Dan Duščak je dobil priložnost za igro. Foto: Vid Ponikvar

Nemočni gostje so le spremljali šov nasprotnika. Prednost je na koncu nekoliko skopnela, ko je Golemac na parket poslal peterko, ki v EuroCupu še nikoli ni zaigrala skupaj. Priložnost je dobil tudi Blaž Habot in po asistenci Duščaka dosegel prvi točki v tem evropskem klubskem tekmovanju. "Vsaka minuta, tekma je za mlade košarkarje pomemebna. Potrpežljivi moramo biti. Ko se bo pojavila priložnost, bodo dobili minute," poudarja Golemac, spregovoril pa je še o tekmi, ki so jo na koncu dobili z 98:84: "Čestitke igralcem in publiki, res nam pomaga. Imeli smo malce slabši začetek. Spet smo imeli težave s skokom v obrambi. Ko smo se v drugem polčasu postavili bolj fizično, zadeli nekaj lahkih košev, odprte mete, smo postavili stvari na svoje mesto. Kontrolirali smo tekmo in gremo naprej."

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Pnikvar/Sportida)

Golemac ne pogleduje proti zmagovitemu nizu

Cedevita Olimpija je štiri kroge pred koncem rednega dela polovično uspešna. Sedem zmag in sedem porazov je bilanca. Pred devetim Bursasporjem in desetim Promitheasom ima že tri zmage prednosti. In z obema ima boljši medsebojni izkupiček, kar je dobra osnova za vstop v izločilne boje. A se "zmaji" ob tem ne bodo zaustavili, saj želijo tudi na preostalih štirih tekmah priti do zmag. Nova priložnost bo naslednji teden v Bologni, kjer bodo gostovali pri favoriziranemu Virtusu, ki pa ima le zmago več od slovenskega predstavnika.

Trener Jurica Golemac je zadovoljen s tem, kar kažejo njegovi izbranci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Z nadaljevanjem uspešnih predstav bi si lahko v samem zaključku priigrali celo prednost domačega terena v izločilnih bojih. A se ne dogodkov ne sme prehitevati, je jasen Golemac: "Niti minuto nisem razmišljal o zmagovitem nizu. Tudi po tekmi ne bom, niti igralci ne. Gremo iz tekme v tekmo z željo, da smo boljši."