Po prerivanju lastnik dveh šampionskih prstanov sprožil udarec #video

Wisconsin je prišel proti Michiganu do gladke zmage s 77:63 in ko so si igralci ter trenerji čestitali, prvi mož stroke pri poražencih Juwan Howard, ki je v ligi NBA z Miami Heat dvakrat osvojil prvenstvo, ni želel imeti očesnega stika s trenerjem zmagovalne ekipe Gregom Gardom.

V nos naj bi mu šla minuta odmora, ki jo je petnajst sekund pred koncem tekme ob visoki prednosti klical. Howard je takrat ob kratkem posvetu zahteval od igralcev, naj storijo prekršek in s tem posledično spravijo tekmeca na linijo, ki označuje proste mete.

Ko je prišlo do mimohoda igralcev in strokovnega štaba po koncu obračuna, je Greg želel od Howard spoštljivo čestitko. Sprva smo med njima spremljali besedno igro, nakar so vključili še preostali člani obeh moštev. Takrat pa je Howard stegnil roko in udaril pomočnika Wisconsiona Terranca Williamsa II. Kako se je vse skupaj končalo, pa si poglejte v zgornjem videu.