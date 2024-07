Znova na delu Hrvati, prvič tudi Grki in Antetokounmpo

Košarkarji Slovenije so s porazom začeli kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu. Izgubili so proti Hrvaški z 92:108. Hrvati so si z zmago na stežaj odprli vrata do prvega mesta v skupini, varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pa si bodo skušali napredovanje v polfinalu zagotoviti v četrtek ob 16.30 proti Novi Zelandiji. Hrvaška bi si z morebitno današnjo zmago že zagotovila prvo mesto in v polfinalu obračun z drugo najboljšo ekipo skupine B.

Za zadnja štiri mesta na igrah v Parizu, ki se bodo začele čez dobre tri tedne, se trenutno poteguje 24 reprezentanc na štirih kvalifikacijskih turnirjih. Poleg v Pireju, kjer so v drugi skupini Grčija, Egipt in Dominikanska republika, še v Valencii, Rigi in San Juanu na Portoriku.

Zmagovalci turnirjev se bodo na dvanajstčlanskem olimpijskem turnirju pridružili Francozom, ZDA, Srbiji, Nemčiji, Kanadi, Japonski, Avstraliji in Južnemu Sudanu. Najboljši iz Pireja bodo predtekmovanje v Lillu igrali proti Avstraliji, Kanadi in zmagovalcu turnirja v Valencii.

Kvalifikacije za OI, 2. krog:

Sreda, 3. julij:

Lestvice: