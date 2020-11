Pestro potovanje košarkarjev Cedevite Olimpije

Čeprav je Cedevita Olimpija izgubila tekmo 8. kroga EuroCupa proti Gran Canarii, je na dobri poti, da si zagotovi napredovanje v drugi del tekmovanja. So pa imeli Ljubljančani na poti v Španijo in iz nje obilico logističnih nevšečnosti.

Pri Cedeviti Olimpiji so imeli kar nekaj težav s prevozom na prizorišče tekme 8. kroga EuroCupa. Pot na Kanarske otoke se je začela z odpovedanim letom, zato so morali najti novo rešitev, da so lahko sploh poleteli proti Španiji. Nova težava se je zgodila na dan tekme, ko bi jih moral pred hotelom čakati avtobus, ki bi jih odpeljal do dvorane. Nesporazum pri gostiteljih je bil razlog, da so morali Ljubljančani poklicati celo taksije, da so prišli pravočasno na tekmo.

Zadnja v nizu logističnih nevšečnosti je sledila pri povratnem letu. Tudi ta je bil odpovedan, zato so morali nekoliko podaljšati bivanje na španskem otoku, kjer pa imajo vsaj prijetno sončno vreme, povrhu vsega pa jim je klub omogočil dodatni trening pred večerno vrnitvijo v Slovenijo.

TOP 16 je blizu

Zato pa niso bili nič kaj gostiteljski košarkarji Gran Canarie, ki so slovenskega predstavnika premagali z 90:82. V prvem polčasu je Olimpija celo vodila s 25:17, v drugem pa nenehno lovila priključek. Španci so si z zmago že zagotovili nastop v TOP 16 EuroCupa, Olimpija pa je le streljaj od ponovitve podviga iz sezone 2015/16, ko ji je uspelo priigrati napredovanje iz uvodnega skupinskega dela.

Jaka Blažič je v zadnjem obdobju vroč. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sicer pa sta bili obe zasedbi okrnjeni v sredinem obračunu. Gran Canaria se je Cedeviti Olimpiji zoperstavila brez Jacoba Wileyja, ki je eden izmed nosilcev igre ‘Kanarčkov’, ter AJ Slaughterja, ki je sicer že na Kanarskih otokih, a je šele v torek prestal zdravniške preglede. Tudi Jurica Golemac je imel nekaj težav pri sestavi ekipe, saj ni mogel računati na poškodovanega Alena Hodžića, zaradi zdravstvenih težav pa sta manjkala Žiga Dimec in Roko Leni Ukić.

Reprezentančni premor bodo izkoristili

"Zaslužena zmaga Gran Canarie, nismo bili pravi. Manjkalo nam je nekaj igralcev v rotaciji, zato svežina in intenzivnost igre nista bili na želeni ravni. Z žogo nismo ravnali kot na preteklih tekmah. Zaradi visokih košarkarjev tekmecev smo imeli težave tudi v skoku, ampak borili smo se do konca. V igri za zmago smo bili do zadnje minute. Premor bomo izkoristili za analiziranje naših napak ter izboljšanje telesne pripravljenosti. Do konca prvega dela EuroCupa so še trije krogi in napredovanja si še nismo zagotovili, zato gremo v vsako tekmo na polno," je po porazu razmišljal Golemac.

Kendrick Perry se je izkazal za dobro okrepitev. Foto: Vid Ponikvar

Najboljša strelca pri Zmajih sta bila Kendrick Perry s 25 in Jaka Blažič z 22 točkami. Slednji je v zadnjem obdobju zelo vroč. Na prejšnjih petih tekmah je v povprečju dosegal kar 25,4 točke.

Za odlično pridobitev se je izkazal Američan Perry, ki je s 16,1 točke in 6,4 asistence ob Blažiču najboljši posameznik moštva.

"Imeli smo svoje priložnosti, a je bilo v igri preveč padcev. Kakovostna ekipa, kot je Gran Canaria, kaznuje takšne napake. Ponovno se moramo osredotočiti, analizirati tekmo in se pripraviti na naslednji obračun. Tekmovanje še ni končano, na naslednjih tekmah bomo imeli možnost, da si zagotovimo dobro izhodišče za nadaljevanje tekmovanja. Zato moramo ostati osredotočeni. Kljub prihajajočemu odmoru moramo poskrbeti, da dosežemo svoje cilje," pa je misli po dvoboju na Kanarskih otokih zbral prvi strelec ljubljanske zasedbe.