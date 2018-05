Olimpiji pošilja sporočilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od pomembnih mož Krke ob zmagi na drugi tekmi finala proti Petrolu Olimpiji je bil tudi organizator igre Domen Bratož, ki je v zaključku dobro metal proste mete. Poudarja, da gredo zdaj v Ljubljano po presenečenje, možnosti za naslov pa so se za Krko po zmagi na domačih tleh povečale. "Ne predajamo se. Jaz pravim, da je zdaj 50 odstotkov možnosti, da osvojimo lovoriko," pošilja Bratož v Ljubljano sporočilo, da bodo visoka ovira.

Kako velika je bila v torkova zmaga v Novem mestu, kjer ste izid v finalu državnega prvenstva proti Petrolu Olimpiji izenačili na 1:1?

Izborili smo si vsaj dodatno tekmo pred domačimi navijači. To je pomembno za našo samozavest. Pokazali smo, da se po visokem porazu lahko poberemo in zmagamo.

Kaj vam je rojilo po glavi, ko ste že zaostajali za 14 točk?

Bili smo že skoraj v izgubljenem položaju, a smo se borili do konca. Ne tako kot na prvi tekmi v Ljubljani, ko smo se prehitro predali. Nadzirali smo tudi skok, v napadu igrali potrpežljivo, zadeli proste mete, ki jih v prvem polčasu nismo. Zasluženo smo zmagali.

Kaj vam je trener Simon Petrov dejal ob polčasu, ko ste lovili Olimpijo?

Da to ni pravi obraz naše ekipe. Naj igramo bolj čvrsto in naj se ne ponovi prva tekma iz Ljubljane. V nadaljevanju smo pokazali povsem drugačen obraz in zasluženo zmagali.

Domen Bratož poudarja, da so se apetiti po naslovu prvaka spet povečali. Foto: Urban Urbanc/Sportida Koliko nervoze se ob tako napetih tekmah čuti?

Na parketu je lažje zdržati pritisk kot zunaj njega, ko tekmo le gledaš. Zame je zagotovo lažje na parketu.

Kaj lahko pričakujemo na tretji tekmi v petek?

Povsem drugačno tekmo, kot je bila prva v Ljubljani. Lotili se je bomo z drugačno energijo. Želim si, da bi presenetili favorizirano Olimpijo.

Koliko mislite, da se je pri tekmecu poznalo, ker ni bilo v igri poškodovanega Mitcha McCarrona?

Zagotovo se je. Rotacija je bila slabša, ker niso imeli prvega organizatorja igre. Na branilskem položaju imamo zdaj več rotacije in tu je ena od možnosti, prek katere lahko Olimpijo premagamo.

Koliko je naslov prvaka realen?

Možnosti za naslov so se zdaj povečale. Ne predajamo se. Jaz pravim, da je zdaj 50 odstotkov možnosti, da osvojimo lovoriko mi ali Olimpija.