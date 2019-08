Okrepljena slovenska kolonija v ligi NBA

Da bo 22-letni Koprčan Vlatko Čančar po igranju za domačo ekipo Koš, Olimpijo, Škofjo Loko, Mego in Burgos jeseni srečo preizkusil še v najmočnejši ligi na svetu, je bilo mogoče slutiti že po všečnih predstavah v dresu Denverja v poletni ligi NBA v Las Vegasu. Že tedaj je spletna stran Sportando poročala o tem, da je njegova prihodnost v Koloradu zagotovljena. Zdaj je postalo tudi uradno. Pri Denverju so potrdili, da so podpisali večletno pogodbo z 206 cm visokim slovenskim reprezentantom in mu namenili dres s številko 31. Finančne podrobnosti še niso znane, ocenjuje pa se, da mu bo pripadla pogodba v vrednosti 1,5 milijona ameriških dolarjev.

"Rezervirali" so ga že leta 2017

Denver je sicer Čančarja kot 49. izbral že na naboru leta 2017 in ga kmalu zatem povabil na poletno ligo. Zanimivo, isti klub si je 14 let pred tem na naboru izbral Sanija Bečirovića (46.). A Bistričan, zdajšnji športni direktor Cedevite Olimpije, ni nikoli prestopil praga najmočnejše lige na svetu. Njegov mlajši rojak pa si je pot tja ob dobrih predstavah v dresu Burgosa, po katerih je bil izbran v najboljšo peterko mladih igralcev španske lige ACB, tlakoval tudi v poletni ligi. Letos so "zadostovale" le štiri tekme in povprečje 8,8 točke in 4,3 skoka na tekmo. A Pri Denver Nuggets so videli predvsem želeni telesni razvoj in tehnični napredek ter menili, da je Primorec dozorel za ligo.

Nikola Jokić bi lahko prevzel vlogo Čančarjevega mentorja. Foto: Reuters

Ob Jokiću in Bolu

Slovenski reprezentant prihaja v močno ekipo, ki je bila lani na krilih izjemnega srbskega centra Nikole Jokića po rednem delu druga v zahodni konferenci, v konferenčnem polfinalu pa je nato klonila proti Portlandu. Ob Čančarju, ki se bo v ligi NBA pridružil rojakoma Goranu Dragiću (Miami) in Luki Dončiću (Dallas), kar posledično pomeni, da v kvalifikacijah za EuroBasket 2021 ne bo na voljo reprezentančnemu selektorju Radu Trifunoviću, je kot novinec pogodbo podpisal tudi 19-letni in kar 218 cm visoki sudanski center Bol Bol. Ta v najmočnejšo ligo prihaja tudi kot sin pokojnega velikana Manuta Bola.

V najmočnejši ligi na sveti ga čaka tudi Goran Dragić. Foto: Vid Ponikvar

Rojen v letu oranja ledine

Čančar se je sicer rodil leta 1997. Da, to je leto, ko je Olimpija nastopila na zaključnem turnirju evrolige, kjer je Marko Milić s silovitim zabijanjem razbil tablo. Vsega nekaj mesecev pozneje se je Milko kot prvi Slovenec podal v ligo NBA. Priložnosti resda ni dobil pri Philadelphii, ki ga je izbrala na naboru, zato pa je ledino oral pri Phoenixu. Letečemu Kranjčanu so nato pod severnoameriške koše sledili še Rašo Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Beno Udrih, Saša Vujačić, Uroš Slokar, Zoran Dragić ter že omenjena Goran Dragić in Luka Dončić. Čas je torej za številko 11.