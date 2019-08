Nekdanji "zmajček" prevzema Latvijo

Spomin na 12. 9. 2017 in veliki obračun med Slovenijo in Latvijo

Četrtfinalni dvoboj EuroBasketa 2017 med Slovenijo in Latvijo, ki ga je po pravi istanbulski drami dobila prva in se pozneje povzpela na sam evropski vrh, je bil prava lepotica prvenstva. Tekmo sta zaznamovala predvsem Luka Dončić (27 točk in devet skokov) in Kristaps Porzingis (34 točk in šest skokov), oba s statističnim indeksom 29. V novi sezoni bosta moči združila v severnoameriškem poklicnem moštvu Dallas Mavericks. Oba pa bosta poletje preživela brez reprezentančne akcije. Tako Latvija kot Slovenija sta namreč obstali v kvalifikacijski skupini I, iz katere so se na kitajsko SP prebile Španija, Črna gora in Turčija.

Na EuroBasket 2021 z nekdanjim "zmajčkom"

Medtem ko se v Sloveniji ni zgodila selektorska zamenjava, tako da bo izbrano vrsto tudi v kvalifikacijah za EuroBasket 2021 (in morda tudi na kvalifikacijskem turnirju za OI 2020) vodil Rado Trifunovič, pa so se Latvijci odločili za spremembo. Arnisa Vecvagarsa je na klopi nasledil 44-letni Roberts Štelmahers, sicer tudi trener estonskega prvaka Kaleva. "Kot košarkar nikoli nisem mogel zavrniti reprezentance. Tudi kot selektor je nisem mogel," je ob imenovanju dejal nekdanji košarkar Olimpije, ki ga v kvalifikacijah za EuroBasket 2021 čaka skupina H z BiH, Bolgarijo in Grčijo (na prvenstvo bodo napredovali trije).

Ko je leta 2005 v družbi Harisa Mujezinovića osvojil evropski pokal, je bil njegov trener Tomo Mahorič. Foto: Reuters

Znanec iz Tivolija

Štelmahers je sicer tesno povezan z reprezentanco. Zanjo je namreč nastopil na kar 147 tekmah, bil pa je tudi selektor mlade reprezentance in pomočnik v članski izbrani vrsti. Pred tem je spisal veliko igralskih poglavij, eno tudi v Ljubljani. Dve sezoni je namreč (2002-2004) nosi dres tedaj evroligaške Olimpije. Igral je še za Lietuvos Rytas, Veroli, Rigo, Ülker, Slask … Med trenerje je zajadral pred desetletjem, največji pečat pa je pustil pri Ventspilsu.