Vprašaj pri Dončiću in Dallasu

Marsikdo Dallasu pred serijo s Phoenixom ni pripisoval nobenih možnosti za uspeh, a Mavericks na čelu z Luko Dončićem so še enkrat dokazali, da so najboljši, ko je to najbolj potrebno. Na šesti tekmi konferenčnega polfinala so deklasirali najboljšo ekipo rednega dela in si s tem v tej sezoni priborili vsaj še eno tekmo. A ambicije Dallasa so veliko višje, čeprav jim na gostovanju v Arizoni zagotovo ne bo preprosto.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Dallas namreč v Phoenixu ni slavil že vse od leta 2019. Če se bodo Mavericks želeli uvrstiti v finale zahoda, bodo morali ta niz v nedeljo prekiniti. "Mislim, da smo tega sposobni, ker je ta ekipa tako posebna. Imamo možnost, igramo dobro, pomagamo drug drugemu in verjamemo v uspeh. Tu ni nekega posebnega recepta. Igrati moramo, kot igramo doma. S tako obrambo smo lahko uspešni," je po današnji tekmi razlagal Dončić.

Dallas je pred glasnimi domačimi privrženci prikazal odlično moštveno predstavo, ob tem so imeli Mavs kar 16 ukradenih žog, izgubili so jih le šest. "Igrali smo v dobrem ritmu. Zgrešili smo tudi nekaj velikih priložnosti, sploh jaz sem zapravil nekaj polaganj. A imeli smo res malo izgubljenih žog, ob tem smo dobro napadali tudi v raketi in mislim, da je to recept za zmago. Ob tem smo bili odlični tudi v obrambi. Dokler zmagujemo, je vse odlično. Statistika me ne zanima," je bil jasen prvi zvezdnik Dallasa.

Dončić je prejel močan udarec v glavo. Foto: Reuters

Dončić je sicer nekaj skrbi povzročil z bolečimi grimasami in težavami z levo nogo, med tekmo si je pomagal tudi s steznikom oziroma opornico. "Pred tekmo sem čutil nekaj bolečine nad kolenom oziroma stegnu, potem ko sem se ogrel, je bilo bolje, med tekmo pa se je malce poslabšalo. A ni nič resnega," je dejal Dončić, ki je med tekmo ob eni od obrambnih akcij ob prodoru DeAndreja Aytona prejel močan udarec s komolcem v glavo. "Še dobro, da imam veliko glavo in ne boli toliko," se je na svoj račun pošalil Dončić. "Bobi mi je po tekmi dejal, 'upam, da so komolci od Aytona v redu, ker imaš tako veliko glavo,'" je zbrane na novinarski konferenci nasmejal dobro razpoloženi slovenski košarkar.

Tako kot na vseh tekmah se je tudi danes iskrilo med Dončićem in Devinom Bookerjem, ki je po peti tekmi komentiral, da slovenski košarkar pri sodnikih uživa posebne ugodnosti. "Luka Special," se je izrazil Booker, a Dončić se s tem ne obremenjuje. "Všeč mi je, ko ljudje govorijo takšne stvari. Všeč mi je, saj mi da še dodatno spodbudo. Vse skupaj je zabava, košarka. Normalno je, da bo veliko grdih besed, zbadanja in podobnega, a meni je to vse skupaj zelo zabavno. Košarka je tekmovalni šport, vse jemljem kot zabavo," je bil jasen slovenski košarkar, ki je že povsem osredotočen na nedeljsko zadnjo tekmo v seriji.

"Vse skupaj je smešno. Jaz se smejim njihovim igralcem, ko skušajo kriti Dončića. Ve, da ima našo podporo in da stojimo za njim," pa je v zvezi s to tematiko po tekmi dejal Reggie Bullock, ki je tokrat z 19 točkami prispeval velik delež k uspehu Dallasa.

Reggie Bullock je dosegel 19 točk, ob tem je bil pomemben člen tudi pri obrambnih nalogah. Foto: Reuters

Kidd: Pri Luki najbolj občudujem njegovo zrelost

Nad predstavo Slovenca je bil navdušen tudi Jason Kidd, ki je prepričan, da je Dončić še enkrat dokazal, da je igralec za velike tekme. "Pri Luki najbolj občudujem njegovo zrelost. Četudi je bil morda danes frustriran, ne dovoli, da to vpliva na njegovo igro. Luka uživa v trenutku, igrišče je njegov oder. Ni ga strah odgovornosti in verjamem, da je pred njim še ogromno takšnih tekem," je Dejal Kidd, ki ga v nedeljo čaka najpomembnejša in največja tekma, odkar se je usedel na klop Dallasa.

Preberite še: