Obradović prekinil ugibanja

V zadnjem obdobju so iz turških košarkarskih krogov prihajale nasprotujoče si informacije o nadaljnjem sodelovanju nekdanjega evropskega klubskega prvaka Fenerbahčeja in trenerja Željka Obradovića, ki karanteno preživlja v Srbiji. Od tega, da sta obe strani dosegli nov dogovor, pa vse do konca sodelovanja in Srbove selitve v Barcelono.

Ugibanja je zdaj prekinili kar 60-letni trenerski maček iz Čačka, ki je v sporočilu za javnost nagovoril navijače istanbulskega kluba. Pojasnil je, da ima s klubom veljavno pogodbo do konca letošnjega junija, zato je osredotočen le na morebitno nadaljevanje in zaključek letošnje sezone. Dodaja tudi, da se s klubskim vodstvom še ni začel pogajati o novi pogodbi, še ostreje pa je zavrnil namige, da naj bi bil z eno nogo že pri enem od evropskih tekmecev.

"Nimam ponudb. Poleg tega sem človek načel in se ne pogovarjam z drugimi klubi, dokler me veže pogodba z delodajalcem. Vse novice, ki povezujejo moje ime z drugimi klubi, so lažne," je dejal strateg, ki je na klop turškega kluba sedel leta 2013 in bil v tem času enkrat zmagovalec evrolige ter štirikrat državni prvak.

Željko Obradović je bil leta 2018 tudi gost Košarkarske simfonije, s katero sta kariero končala Boštjan Nachbar in Sani Bečirović. Na fotografiji z Aleksandrom Đorđevićem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Od Beograda do …

En evropski naslov v sedmih letih je za Obradovića, ki velja za najbolj cenjenega in najuspešnejšega evropskega klubskega trenerja, celo daleč najslabši izkupiček na 29-letni samostojni trenerski poti. Ta se je začela sredi reprezentančnih priprav na evropsko prvenstvo v Rimu 1991, ko je bil še aktivni igralec. A sledila je Partizanova trenerska ponudba. "Ko sem takrat prišel domov in ženi povedal, da ne bom potoval na evropsko prvenstvo, temveč da se podajam med trenerje, me je vprašala, ali sem morda pregloboko pogledal v kozarec," se spominja Obradović, ki prvi naslov evropskega klubskega prvaka v šali označuje za začetniško srečo.

Evropski prvak je bil v letih 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 in 2017 Foto: Sportida

Partizan je namreč po norem košu Aleksandra Đorđevića, od katerega je pretekli teden minilo 28 let, osvojil evroligo. Da vendarle ni šlo za začetniško srečo, je mojster iz Čačka dokazal na nadaljnji poti, na kateri je skupno vodil šest klubov in jih kar pet popeljal do naslova evropskega klubskega prvaka.

Med Partizanom in Fenerbahčejem mu je to uspelo še z madridskih Realom, Joventutom in kar petkrat s Panathinaikosom iz Aten. Edini delodajalec, katerega ni popeljal na evropski vrh, je bil Benetton. Vseeno so ga tudi v Trevisu ohranili v lepem spominu. Z njim je bil namreč Benetton najboljši v evropskem pokalu (Saporta Cup) in tretji v evroligi.

Vzporedno s klubsko kariero je ob koncu preteklega stoletja blestel tudi v selektorski vlogi. Srbsko-črnogorski preostanek Jugoslavije je namreč popeljal do naslova svetovnega in evropskega prvaka ter leta 1996 v Atlanti tudi do olimpijskega srebra.