Ob dveh zjutraj šov soigralcev Dončića in LeBrona

NBA All Star

Luka Dončič in LeBron James bosta soigralca na All Star tekmi. Foto: Guliverimage

Največje košarkarske zvezde lige NBA na čelu z Luko Dončićem so ta konec tedna zbrane v Clevelandu. Osrednja tekma bo od 2.00. Spremljali jo bomo v živo.

Sobotni večer na NBA All Star vikendu nas je pustil nekoliko hladne. Tekmovanje v zabijanju izgublja na čaru. Košarkarji si ne izmišljujejo več posebnih trikov. Najbolj atraktiven je bil član New York Knicksov Obi Toppin.

Bolj zanimivo bo v noči na ponedeljek (2.00 po srednjeevropskem času), ko bo na All Star tekmi tretjič igral Luka Dončić, v svojo ekipo ga je izbral LeBron James. "Je eden najboljših košarkarjev, ki je kadarkoli igral. Nekaj posebnega je, da me je izbral prvega. Zelo sem mu hvaležen."

"Všeč mi je, kako igra. Vse na njemu mi je všeč. Njegova igra me spominja na mojo igro. Sva trojna grožnja. Skačeva, podajava. To nama je najbolj pomembno, da so vključeni najini soigralci, da ostanejo v ritmu," je Dončića na sobotni novinarski konferenci hvalil James. "Obenem pa lahko dava 40 točk, če naju ne spoštujete."