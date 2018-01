Novo veliko priznanje in nov rekord Luke Dončića #video

Slovenski košarkarski biser je bil ključen mož Reala, da so Madridčani dobili vse štiri tekme v ligi Endesa in bil prvič v karieri izbran za najboljšega igralca meseca. Dončić je v poprečju dosegel 16,7 točke, pobral šest odbitih žog, zbral 4,7 asistence in 1,2 ukradeni žogi. Njegov povprečni statistični indeks je znašal 24, na igrišču pa je v povprečju preživel ''le'' 24 minut.

Tudi na zadnji tekmi v letu 2017 je bil neustavljiv:

Presegel dosežek Fernandeza

Komaj 18-letni košarkar je za skoraj štiri leta popravil dosežek, ki ga je pred desetimi leti postavil Rudy Fernandez. Zdajšnjemu Dončićevemu soigralcu je to uspelo z 22 leti, takrat še v dresu Juventuta.

😀👍⛹️♂️ @luka7doncic terminó 2017 como Mejor Jugador de la jornada 14 y arranca 2018 como MVP del mes de Diciembre. ¡ENORME!#RMBaloncesto https://t.co/LFZcEcsLiX pic.twitter.com/USQHIYvgTM — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 1, 2018

Igranje košarke ga dela veselega

S predstavami v mesecu decembru je bil zadovoljen tudi Dončić, ki je v decembru v desetih tekmah izgubil le dvakrat. Dobili so zadnjih sedem tekem, tudi tisto na Silvestrovo proti Estudiantesu, ko je naš ponos dosegel 24 točk.

''Ob koncu leta smo naredili res velik posel. Dobili smo zadnjih sedem tekem in upam, da bomo v tem ritmu nadaljevali tudi v novem letu,'' je po zadnji tekmi v sezoni povedal Luka in izdal, kaj je skrivnost njegovih fantastičnih iger. ''Igranje košarke me dela veselega, to je stvar, ki bi jo lahko počel ves dan. Vem, da je veliko tekem, a ni mi težko. Mislim, da je to tisti ključ, da mi gre tako dobro.''