"Tisti, ki smo ostali, se borimo do konca," preprost recept za zgodbo o Kopru Primorski, ki je po osvojeni pokalni lovoriki z norim košem Marka Lukovića in zmagi nad Cibono (79:78) ostala v boju za polfinale lige ABA, razkriva kapetan in novopečeni slovenski reprezentant Alen Hodžić.

S štirimi zmagami na zadnjih petih tekmah Koper Primorska ostaja v boju za polfinale lige ABA. Da, tista Primorska, ki je pred meseci po nenadnem kleščenju proračuna ostala brez glavnega trenerja Jurice Golemca in petih nosilcev (Marjan Čakarun, Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža, Stephen Holt in Žan Mark Šiško) ter pred kratkim še brez Ivana Marinkovića, v svoje vrste pa ob tem pripeljala le Sterlinga Gibbsa in Marka Lukovića.

In prav Luković je v nedeljo poskrbel za nadaljevanje pravljice, potem ko je ob zvoku sirene s trojko čez kar tri četrtine pokopal zagrebško Cibono (79:78). "Morda smo se tekme lotili celo preveč sproščeno. Predvsem v obrambi je bilo preveč mehkobe in napak. V drugem delu smo nato le strnili vrste in tekmo pripeljali v vročo končnico. Nato pa … Vse se je zgodilo neverjetno hitro. Sprva nisem niti dobro dojel, kaj je uspelo Lukoviću. 'Uau, zmagali smo,' sem si nato dejal. Šok. Za nas in njih," po prespani noči pripoveduje kapetan Alen Hodžić.

Lahko Primorcem ta mesec uspe veliki met? Foto: Grega Valančič/Sportida Poleg Lukovića so bili junaki zmage nad nekdanjimi evropskimi prvaki iz Zagreba še Žiga Dimec (17 točk, 8 skokov), Aleksandar Lazić (13 točk, 6 skokov), Gibss (10 točk, 5 skokov) in kapetan Hodžić. Zadnji je bil s 13 točkami, tremi skoki in štirimi asistencami vesel zmage. Obžaloval je le, da je s soigralci ni mogel proslaviti pred polnimi tribunami dvorane Bonifika. Koprčani namreč zaradi strahu pred epidemijo koronavirusa igrajo v prazni dvorani. "Zelo neprijetno je igrati v takšnem ozračju," priznava Hodžić.

Toda pravljica se nadaljuje … "Ko se je sprožil tisti zimski plaz odhodov, še sami nismo vedeli, kako naprej. Že prva tekma s Crveni zvezdo pa nam je odprla oči. V sebi in soigralcih sem prepoznal energijo in borbenost. Fantje, ki smo ostali, smo dali drug drugemu vedeti, da se bomo borili do konca. Morda nas je vse skupaj še toliko bolj povezalo. Morda je to ključ do teh zmag. Vem tudi, da so nas vsi že odpisali. Navsezadnje smo ostali brez nosilcev. Mnogi, ki so imeli stranske vloge, pa so morali prevzeti večje breme. A ob tem so pokazali pravi značaj in igralsko kakovost," pripoveduje kapetan.

Kapetan Primorske je pretekli mesec vknjižil tudi prvi uradni nastop za slovensko reprezentanco. Foto: Sportida

In kako naprej? Koprčane že v torek čaka delo v ligi za prvaka, kjer se bodo pomerili s Hopsi, a v našem pogovoru smo se dotaknili predvsem lige ABA. Primorska z dvanajstimi zmagami in osmimi porazi skupaj s Crveno zvedzo, Cedevito Olimpijo in Mornarjem ostaja v boju za zadnji dve mesti v polfinalu, medtem ko so pri Partizanu in Budućnosti lahko mirni. V preostalih dveh krogih čaka slovenske prvake gostovanje pri Zadru in nato domač obračun z Igokeo.

"Dve zelo težki tekmi. Navsezadnje sta nam tekmeca veliko težav povzročala še, ko smo bili popolni. Poleg tega je jasno, da je v Zadru vedno težko igrati. A ponavljam, tekma za tekmo, pa bomo videli, kako bo," razmišlja Hodžić in dodaja tisto, kar nam je dejal že pred tedni: "Smo brez pritiska. Iz tekme v temo. Nato pa bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo. Če bo dosegljiv polfinale, zakaj pa ne? Vsi igramo, da bi zmagali in nekaj osvojili."