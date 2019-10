Niti Slovenci niti Rusi si ne želijo ponoviti napak

Cedevita Olimpija je po slabi predstavi prejšnji teden izgubila v Stožicah proti Darušafaki, Unics Kazan pa na gostovanju pri Brescii.

Ljubljančani se zavedajo, da bodo morali bistveno drugače odigrati pod obročem in dobro zapirati tekmeca kot prejšnjo sredo. Turki oziroma Američani, ki so v ekipi, so jih povsem naskakali. Kar 17 skokov v napadu so imeli in prav toliko več v skupni bilanci.

"Moramo biti boljši"

Slaven Rimac je fantom izpostavil, da bodo morali biti zbrani pri zapiranju ob zgrešenih metih tekmeca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Pri skoku v obrambi imamo še veliko prostora za napredek. Zagotovo je skok stvar osredotočenosti in želje. Nehvaležno bi bilo reči, da naši košarkarji ne igrajo brez želje, a zagotovo je ob velikem številu tekem na začetku sezone težko zadržati osredotočenost vsak dan, še posebej proti moštvom, ki so izrazito napadalno usmerjena. Moramo biti boljši," je pred začetkom obračuna z Unicsom povedal glavni trener Slaven Rimac, Filip Krušlin, ki je imel v Beogradu vročo roko, pa je pred tekmo z Rusi dejal: "Zagotovo je pred nami zahtevna tekma, saj je Unics Kazan zelo dobra ekipa. V Kazanu sem v zadnjih nekaj sezonah igral kar nekajkrat. Atmosfera v dvorani v Kazanu sicer ni pretirano peklenska, zato pritisk s tribun ne bo pretirano prevelik. Tudi naši tekmeci so izgubili na uvodni tekmi Evropskega pokala, zato si bomo tako mi kot tudi oni želeli zabeležiti zmago. Unicsu je morda zmaga na sredini tekmi še pomembnejša kot nam, saj igrajo na domačem parketu. Kljub temu se nadejam dobre tekme. Imeli bomo svoje priložnosti, ki jih bomo morali izkoristiti."

Za košarkarje Olimpije je dobrodošlo, da so se po težkem porazu hitro pobrali na gostovanju lige ABA proti Mega Bemaxu, proti kateremu so pokazali bistveno bolj zrelo igro in slavili gladko zmago.

Grk izpostavil tri segmente

Maik Zirbes je košarkar, ki ga je grški strokovnjak na klopi Unicsa izpostavil kot veliko oviro. Foto: Vid Ponikvar/Sportida A je Unics povsem drugačna ekipa. V svojih vrstah ima štiri Američane, Islandca in dva Grka, preostali del moštva pa sestavljajo ruski košarkarji. Sicer pri Rusih ni v navadi, da sta del zasedbe grška košarkarja, a je glavni trener prav Grk. Dimitris Priftis se zaveda kakovosti Olimpije. Tako kot v taboru nasprotnika pa tudi sam poudarja energijo, ki bo potrebna, če bodo želeli njegovi košarkarji priti do letošnjega prvega evropskega skalpa.

"Pred nami je zelo pomembna domača tekma, zlasti, ker smo slabo štartali proti Brescii. Pokazati moramo najvišjo raven energije in v obrambi odigrati z največjo mero intenzivnosti. Cedevita Olimpija je dobra ekipa, ki rada teče. V ekipi je veliko dobrih strelcev z razdalje, prav tako pa so močni pod obročem. Zlasti zdaj, ko so pripeljali Zibresa. Te tri segmente bomo morali pokrivati," pa je pred obračunom, ki se bo začel ob 18. uri, dejal grški strokovnjak.

Na prvi tekmi proti Brescii je bil najbolj učinkovit Jamar Smith (22 točk), ki je prišel s klopi. Naslednji trije v vrsti so bili prav tako njegovi rojaki - Errick McCollum (16), Raymar Morgan in Alex Tyus (10 in 10 skokov).