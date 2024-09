Sloviti francoski košarkar Nicolas Batum se je pri 35 letih odločil za konec reprezentančne kariere. Franciji je pomagal do številnih uspehov, leta 2013 je postal evropski prvak prav v Sloveniji, pred tremi leti pa je v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu strl srca slovenskih navijačev z blokado, ki bo pekla Klemna Prepeliča, Luko Dončića in druščino še leta.

Bogate reprezentančne kariere Nicolasa Batuma, v kateri je postal evropski prvak, dvakrat na olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo, na svetovnih prvenstvih pa se zadovoljil z dvema bronoma, je konec. Francoz, po katerem se pretaka tudi kamerunska kri, se je pri 35 letih odločil, da je odigral svoje v državnem dresu.

Merci Nicolas Batum 💙



Un palmarès incroyable, un engagement de tous les instants. Batman pour toujours 🦇#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O9L8KxoVfn — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 17, 2024

Reprezentančni krst je doživel pred 15 leti proti Avstriji, zadnjo tekmo pa odigral letos proti ZDA, ko je v finalu olimpijskega turnirja v Parizu priznal premoč Američanom. "Napočil je trenutek, da sklenem veličastno poglavje in predam štafeto novemu rodu," je sporočil 35-letni francoski košarkar, ki ga odlikujejo izjemne fizične sposobnosti.

Blokada, ki bo še dolgo bolela Slovence

Svoje razkošno znanje, odličen je zlasti v obrambi, je pokazal tudi pred tremi leti na olimpijskem turnirju na Japonskem, ko je v polfinalu uničil sanje slovenske reprezentance o velikem finalu. Na turnirju, ki ga je kot v transu odigral Luka Dončić, se je Sloveniji, debitantki na tako velikem tekmovanju, ponudila priložnost za zmago.

Tako je Nicolas Batum z blokado brutalno pokvaril sanje Slovencev o finalu olimpijskih iger. Foto: Reuters

Ob zaostanku 89:90 je krenila v zadnji napad. Dončić je podal Klemnu Prepeliču, ta se je odločil za drzno polaganje, a mu je načrte preprečil Batum. Prebral je namero slovenskega ostrostrelca, blokiral njegov met in v stotinki sekunde strl srca dveh milijonov Slovencev. Sanje o finalu so splavale po vodi. Francija je pozneje osvojila srebrno medaljo, saj je izgubila proti ZDA, potrta Slovenija pa je nato izgubila še dvoboj za bron proti Avstraliji.

Tako je Luka Dončić po dramatičnem srečanju čestital znancu iz lige NBA za zmago. Foto: Guliverimage

Pred 11 leti izločil Slovenijo v Stožicah

Tako je leta 2013 v četrtfinalu EuroBasketa, na katerem je osvojil zlato medaljo, pokrival Gorana Dragića. Foto: www.alesfevzer.com Batum je v francoskem dresu odigral 177 tekem, na največjih tekmovanjih pa pomagal domovini do sedmih medalj. Na najvišjo stopničko se je povzpel pred 11 leti na EuroBasketu 2013 v Sloveniji, ko je v četrtfinalu izločil gostitelje, pri katerih je blestel Goran Dragić.

Do srebra je prišel dvakrat na olimpijskih igrah (2021, 2024) in enkrat na evropskem prvenstvu (2011), bronast pa je bil enkrat na evropskem (2015) in dvakrat na svetovnem prvenstvu (2014 in 2019).

"Ponosen sem, da sem lahko pisal zgodovino francoske košarke. Zdaj je napočil čas za mlade. Francoska reprezentanca je v dobrih rokah," je 203 centimetrov visok Francoz, ki je igral na položaju krila, več kot prepričan, da bo mlajša generacija na čelu z Victorjem Wembanyamo nadaljevala nizanje odmevnih uspehov.

Zadnjo tekmo v francoskem dresu je odigral prejšnji mesec v finalu olimpijskega turnirja proti ZDA. Foto: Guliverimage

Wembanyama postaja eden najboljših igralcev v ligi NBA, kjer si od leta 2008 služi košarkarski kruh tudi Batum.

V novi sezoni lige NBA se bo meril z Luko Dončićem znova v dresu Los Angeles Clippers. Foto: AP / Guliverimage

Najprej se je dokazoval pri Portlandu, se nato preselil k Charlottu, LA Clippers in Philadelphii, novo sezono 2024/25 pa bo začel v dresu Los Angeles Clippers.