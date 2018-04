Ni izjeme, od prvega do zadnjega so krivi #video

Prva tekma četrtfinala evrolige se je za košarkarje Panathinaikosa končala sanjsko. Dobesedno so povozili veliki Real Madrid. "Že po desetih sekundah je bilo vse jasno," je dal trener španskega predstavnika Pablo Laso vedeti, kdaj se je tekma prelomila. Njegov košarkar Rudy Fernandez je dodal, da so vsi krivi za tako visok poraz (67:95) in bledo predstavo.

Luko Dončića so košarkarji Panathinaikosa dobro zaustavili. Foto: Sportida Začetnih 20:0 je bil velik šok za košarkarje Real Madrida, ki na prvi tekmi četrtfinala evrolige v Atenah niso našli pravega ritma. Skoraj nič se ni spremenilo niti v nadaljevanju, potem ko so se košarkarji Panathinaikosa na krilih izjemnih navijačev dobesedno igrali s slovitim nasprotnikom.

Nick Calathes je skrbel za izjemne asistence in s 16 postavil rekord končnice v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Pred njim je imel s 15 asistencami najboljšo znamko Thomas Huertel, ki mu je ta podvig uspel leta 2015 v dresu Anadolu Efesa.

Vrhunci tekme med Panathinaikosom in Real Madridom

Popoln večer Panathinaikosa

V torek smo lahko spremljali izjemno kolektivno igro Panathinaikosa. Točke so bile razporejene med vse košarkarje. Izjema je bil le Američan Mike James, ki je tekmo končal pri 24 točkah. "Hvala navijačem, da so prišli na tekmo. Vzdušje je bilo izjemno. Skupaj smo opravili izjemno delo. Zmaga je za njih. Težko je reči, ampak ta tekma je bila popolna. V obrambi smo igrali odlično, v napadu izjemno. Imeli smo pravi ritem. Za navijače je bila to lepa tekma. Ta večer nam je vse izvrstno uspevalo, a se moramo zavedati, da je to šele 1:0 v zmagah. Nadaljevati moramo v pravem ritmu," je bil razumljivo ponosen na svoje igralce španski trener na klopi Panathinaikosa Xavi Pascual.

Kako so navijali navijači Panathinaikosa

Obramba Panathinaikosa je popolnoma odrezala osrednje adute Realove igre, pri kateri se je poznala odsotnost prvega organizatorja igre Facunda Campazza, ki je moral na operacijo kolena. Breme je praktično v celoti padlo na Luko Dončića, ki tokrat ni mogel razviti svoje igre. V statistiko ni vpisal niti ene asistence, desetim točkam je dodal skok. Tako kot vsi košarkarji Reala tudi on ni bil pravi.

Fernandez: Vsak mora biti samokritičen. Že na začetku nismo bili pravi.

Foto: Sportida "Panathinaikos si je zaslužil to zmago, že vse od 10. sekunde naprej. Tekmo smo začeli z 0:20. Od prve minute so nas nadigrali. Od takrat je bilo videti, da je na terenu le ena ekipa, ki želi igrati košarko. Mi smo le čakali. Za nas je bil to slab večer, a je že za nami. Gledati moramo naprej. Pred nami je 48 ur časa, da se pripravimo na drugo tekmo. Igrati končnico brez Campazza in Sergia Llulla je težko, ampak težave imamo že vso sezono. Rad imam ekipo in skupaj zmagujemo ter izgubljamo. Smo med najboljših osem ekip in pripravljeni moramo biti na takšne tekme. Panathinaikos je včeraj igral izvrstno tekmo in si zmago zaslužil," so bile besede trenerja Reala Pabla Lasa.

Z njim se je strinjal tudi izkušeni Rudy Fernandez, ki je bil oster do vseh v ekipi: "Najpomembneje je, da si ohladimo glave. Zavedamo se, da smo naredili ogromno napak. Nismo bili ekipa, kakršna bi morali biti. Vsak mora imeti veliko samokritičnosti. Vsi smo krivi, od prvega do zadnjega igralca. To tekmo moramo pozabiti. Zaostajamo z 0:1, vendar je dobra plat končnice, da so pred nami še vedno tekme. Veliko stvari moramo popraviti. Že na začetku nismo bili pravi. Če bomo igrali kot ekipa, lahko premagamo vsakogar. To smo že pokazali v sezoni. Zdaj moramo videti to ekipo in vsi moramo veslati v isto smer."

Naslednja četrtfinalna tekma - igra se na tri zmage - bo v četrtek, tudi tokrat pa bo gostitelj Panathinaikos.