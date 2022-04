Negotovost pri Dončiću, pri Dallasu na trnih

Triindvajsetletni Ljubljančan je tudi v teksaškem derbiju blestel, do usodnega trenutka dosegel 26 točk, devet asistenc in osem skokov (Dallas je zmagal s 130:120), še pred koncem tretje četrtine pa začutil bolečino v levi mečni mišici in odšepal z igrišča.

Luka Doncic will get an MRI on his strained left calf this afternoon, sources said. Mavs will know more about the severity of the injury at that point.