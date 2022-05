Morant očitno ne bo igral, Memphis v težavah?

Trener Memphisa Taylor Jenkins je potrdil, da bo Ja Morant skoraj zagotovo izpustil četrto tekmo, ki bo v noči na torek. Ima poškodovano koleno. Podrobnosti o stanju svojega najboljšega igralca pa v Grizzliesih ne razkrivajo. Do poškodbe je prišlo na tretji tekmi. Sprva so govorili, da ko je Moranta za koleno potegnil Jordan Poole. Vodstvo lige košarkarja Warriorsov zaradi poteze ne bo kaznovalo. Pozneje se je izkazalo, da je Morant že v eni od akcij prej nerodno stopil in mu je nekoliko obrnilo koleno.

I don’t see a significant injury here with Ja Morant but possible knee sprain (MCL)



—1st force comes from outside with Jordan Poole knee bump

—Then he grabs the knee from inside and pulls it outward



