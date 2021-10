18 nekdanjih NBA-jevcev osumljenih goljufije zdravstvenega sistema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goljufijo naj bi organiziral nekdanji član New Jersey Nets in Houston Rockets Terrence Williams. Foto: Guliverimage

Osemnajst nekdanjih košarkarjev v severnoameriški ligi NBA je osumljeno domnevnega goljufanja sistema zdravstvenega zavarovanja lige, ki naj bi jo ogoljufali za skoraj štiri milijone dolarjev, so danes sporočili newyorški tožilci.

Ti obtožujejo Terrencea Williamsa, ki je igral za New Jersey Nets in Houston Rockets, da je organiziral goljufijo, v kateri naj bi prejel 230.000 dolarjev povračila. Glavna pomočnika pri sestavi goljufive sheme, ki naj bi jo izvajali od leta 2017 do lani, sta bila Glen Davis, nekdanji košarkar Bostona, Tony Allen, specialist za obrambne naloge.

Obtožnica Williamsa bremeni, da je zdravstveni sistem NBA goljufal tako, da je vložil lažne zahtevke za povračilo stroškov za zdravstvene in zobozdravstvene storitve, ki niso bile izvedene. Tožilci v južnem okrožju New Yorka pravijo, da je Williams v sistem vključil druge igralce, tako da jim je ponudil ponarejene račune v podporo njihovim goljufivim trditvam.

Tožilci navajajo, da je obtoženi vložil lažne zahtevke v skupni vrednosti 3,9 milijona dolarjev in da so igralci prejeli približno 2,5 milijona dolarjev izplačil.

Večino obtoženih so že aretirali v različnih zveznih državah.