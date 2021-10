Navijači želeli, navijači dobili Dončićev šov #video

Na prvi pripravljalni tekmi so košarkarji Dallas Mavericks na domačih tleh s 111:101 premagali Utah Jazz. Slovenski košarkar Luka Dončić je zaigral le v prvem polčasu in bil prvo ime, potem ko ga je končal pri 19 točkah, šestih skokih in petih asistencah.

Konec čakanja za navijače Dallasa. Dočakali so namreč prvo pripravljalno tekmo, ki jo je trener Jason Kidd začel s peterko Luka Dončić, Josh Green, Tim Hardaway jr., Kristaps Porzingis in Moses Brown. Slednji je novi obraz, ki je prišel iz Oklahome City. Hitro se je vklopil v sistem Dallasa in prilagodil na Dončićevo igro. Uvodoma je bil s petimi točkami najboljši strelec. Skrbi morda le slabše izvajanje prostih metov (2/5), pri čemer ni blestel že pri zadnjem delodajalcu, za katerega je bil 61,9-odstotno uspešen.

Kidd se je za prvo tekmo odločil, da ne bo računal na trojico košarkarjev, ki bodo priložnost dobili na naslednjih treh obračunih pred vstopom v novo sezono. Tako so Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, ki sta sicer začenjala tekme Dallasa, in še en nov obraz pri Mavericks Frank Ntilikina dobili prost večer.

Poglej si vrhunce Dončićeve igre

Dončićeve težave s trojkami so se končale v drugi četrtini

Navijači Dallasa so z zanimanjem pričakovali, kaj bo na parketu prikazal slovenski virtuoz. Vedeli so, da bo proti Utahu aktiven le v prvem polčasu, zato so upali, da bo raizgran že od samega začetka. Vsako njegovo potezo v American Airlines Areni so pozdravili z navdušenjem.

Dončić je imel uvodoma nekaj težav sicer s trojkami, saj je dve zgrešil, sicer pa je bilo videti, da se v prvi četrtini ni pretirano oziral proti tekmečevem košu. Dosegel je pet točk, bil na parketu, ko je Dallas še vodil pri 12:9, nakar so gostje naredili delni izid 9:0 in začeli s krajšo prevlado.

Ko je v dvorani odmevala slovenska pesem, se je začela Dončićeva simultanka

Kidd ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih košarkarjev v začetnih 12 minutah, ko so zaostajali z 22:31. Latvijski velikan Porzingis ni bil na ravni, kot so mnogi pričakovali. Očitno bo potreboval čas, da se navadi na nekoliko drugačno vlogo, saj je prisoten tudi v raketi in ne temelji zgolj vse na metih za tri točke.

Razmerje sil pa se je začelo obračati v korist gostiteljev, ko se je v dvorani v minuti odmora zaslišala pesem Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc od slovenske glasbene skupine Gamsi. Navijači so sprva v njenih ritmih plesali na tribunah, nato pa so svoj ples uprizorili na parketu še košarkarji Dallasa.

Dončić je dobro sodeloval s centrom Williejem Cauley-Steinom, s katerim sta sprva približala Dallas na 32:36. Zlasti Dončić je skrbel za poteze, ki so navduševale občinstvo. Ko je zadel prvo trojko za 35:40, je izdatneje završalo. Po drugi, s katero je njegova ekipa zaostajala le še 41:43, še toliko bolj.

Pričakovano je bil prvo ime polčasa. Dobrodošlo je bilo, da so se v nadaljevanju razigrali tudi njegovi soigralci. Podatek, da so Mavericks dobili drugo četrtino z 39:25, pove vse, kdo je bil pravi gospodar na igrišču. Od rezervistov sta pomemben delež prispevala Maxi Kleber in Jalen Brunson, Dallas pa je kmalu povedel s petimi točkami razlike (54:49). Prav takšna je bila ob koncu prvega polčasa, ko je piko na i z metom ob izteku časa postavil kdo drug kot Dončić in v statistiko vknjižil 19. točko (met za 3 2/4, za 2 6/6, prosti meti 1/2 - zbral je še šest skokov in pet asistenc), ki je bila tudi zadnja, saj ga Kidd, kot je napovedal, v nadaljevanju dvoboja res ni več poslal na parket.

Dončić se zabaval na klopi, na parketu blestel tudi orjak Marjanović

Razmerje sil se ni spremenilo niti v drugem delu od Dončićevi odsotnosti. Košarkarski zvezdnik je na klopi z navdušenjem pospremil poteze soigralcev. Minute je odlično izkoristil srbski velikan Boban Marjanović, ki je v pičlih devetih minutah prišel do 14 točk. Največji aplavz je dočakal po trojki s strani, ob kateri je dvignil prav vse soigralce s klopi na noge. Na mestu organizatorja igre je bil še naprej razigran Brunson, ki je bil z osmimi asistencami tudi najboljši podajalec tekme, svoj prostor pod soncem pa so dobili prav tako novinci. Dobro se je znašel Carlik Jones s 13 točkami v 14 minutah.

Najvišja prednost je bila ob vstopu v zadnjo četrtino, ko je Dallas vodil za 20 točk (99:79), na koncu pa so se gostje nekoliko približali, a zmaga (111:101) domačih nikoli ni bila ogrožena. Naslednji obračun bodo Dončić in druščina odigrali v noči na soboto, ko pričakujejo Los Angeles Clippers, ki so bili v zadnjih dveh sezonah trn v peti moštvu iz Teksasa. Obakrat so ga namreč izločili v prvem krogu končnice.

Ponoči so aktivni tudi Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja.