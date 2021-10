Dončić navdušen nad velikim prijateljem

Že pred tekmo z Utah Jazz je bilo jasno, da bo slovenski košarkarski čarodej Luka Dončić odigral le prvi polčas. Trener Jason Kidd se je odločil za tovrstno potezo na prvi pripravljalni tekmi, enako pa je storil s Kristapsom Porzingisom.

Košarkar s številko 77 je navdušil navijače in tudi prvega moža stroke. V prvem polčasu, ki ga je Dallas dobil z 61:56, je prispeval 19 točk (met za tri 2/4, za 2 6/6, prosti meti 1/2), šest skokov in pet asistenc. "Luka je odlično igral. Kot da ne bi prenehal igrati košarke čez poletje."

V središče pozornosti je prišel 224 cm visoki Marjanović

Nato se je razgovoril o Porzingisu, ki bo imel pod njegovo taktirko nekoliko drugačno vlogo: "Videli ste lahko, kako ga je Luka iskal, in ne na silo. Porzingis je prišel tudi v raketo, nekajkrat lepo podal navzven. Dobro je igral v obrambi, in to smo potrebovali."

Ko Dončića ni bilo na parketu, pa je bil v središču pozornosti njegov veliki prijatelj Boban Marjanović. Velik v več segmentih. Kar 224 cm visoki srbski košarkar je v pičlih devetih minutah dosegel 14 točk, od tega dve trojki. In s svojimi potezami je poskrbel, da so bili aktivni tudi soigralci na klopi, saj so ob njegovih koših vstajali na noge in se veselili z njim.

Boban vesel, da mu je uspelo

Navdušil je seveda tudi navijače in Kidda: "Bobi je bil izvrsten pod obročem. Nato mu je v eni od akcij Jalen Brunson ustvaril prostor, da je ostal sam na trojki in jo zadel, kar je bila zame poteza dneva. Njegova druga trojka je bila, ko se je sam odločil za to akcijo."

S tema trojkama je poskrbel, da je Dallas pobegnil Utah Jazz na 18 točk (92:74) razlike in na koncu prišel do zmage s 111:101: "Zelo dobro sem se počutil. Na treningu vidijo, da mečem tudi s takšne razdalje, in zadenem. Podajali so mi in sem si rekel: 'Dajmo, dajmo.' Tako sem vesel, da sem bil nocoj učinkovit."

Vrhunci Dončićeve igre

Dobro predstavo je prav tako prikazal novinec Carlik Jones, ki je v 14 minutah prispeval 13 točk: "Mislim, da je vse v dobri igri ekipe. Našim visokim košarkarjem gredo zasluge, da so razširili prostor."

Pri Dallasu tokrat niso igrali člana prve peterke Dorian Finney-Smith in Dwight Powell ter rezervni branilec Frank Ntilikina, medtem ko pri Utahu niso tekali po parketu osrednji zvezdniki: Rudy Gobert, Donovan Mitchell in Mike Conley Jr.

Dallas bo drugo od štirih pripravljalnih tekem odigral v noči na soboto, ko bo gostil Los Angeles Clippers – moštvo, ki je Mavericks v zadnjih dveh letih izločilo v prvem krogu končnice.