Slovenski večer v ligi NBA, ki se ga lahko zelo veselimo

Povratnik po poškodbi Luka Dončić, ki je že ob prvem nastopu po nekajtedenski odsotnosti navdušil, z Dallasom, ki je z izkupičkom 20 zmag in 10 porazov na petem mestu vzhodne konference lige NBA, gostuje pri podprvaku Golden Stateu. Ta ob odsotnosti poškodovanih Stepha Curryja in Klayja Thompsona letos dosega zelo slabe rezultate in je trenutno na zadnjem, 15. mestu vzhodne konference (9 zmag in 24 porazov), a je v dobri formi. Dobil je zadnje štiri tekme, ki jih je odigral.

Golden State ima boljši izkupiček medsebojnih tekem proti Dallasu, a košarkarji iz Teksasa so zadnji dve tekmi proti temu tekmecu dobili. Sploh spomin na zadnjo zmago je sladek. Dallas je 21. novembra Golden State premagal kar s 142:94, na tej tekmi pa je blestel tudi Dončić, ki je takrat poskrbel za trojnega dvojčka. Za 35 točk, 11 asistenc in 10 skokov je potreboval le 26 minut. Če mu bo trojnega dvojčka uspelo doseči tudi tokrat, se bo to zgodilo še 17. v njegovi kratki NBA karieri in 9. v tej sezoni.

Navijači Dallasa so optimistični tudi zaradi tega, ker je njihova ekipa ena najboljših v ligi, ko beseda nanese na gostovanja. V tej sezoni so Dončić in soigralci zunaj svoje dvorane zabeležili kar 11 zmag in le trikrat izgubili.

Foto: Reuters

Bo Miami z Dragićem še naprej zmagoval?

Na delu bo še en slovenski povratnik po poškodbi Goran Dragić, ki bo z Miamijem, ta je z izkupičkom 23 zmag in 8 porazov na tretjem mestu vzhodne konference, gostil Philadelphio, ki je na vzhodu na petem mestu (23 zmag in 11 porazov). Miami lovi četrto zaporedno zmago, Philadelphio pa je pred devetimi dnevi v gosteh premagal s 108:104. Na tej tekmi Dragić zaradi poškodbe ni igral, a medtem se je zlati kapetan slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017 že vrnil in se izkazal.

Najprej je dosegel 18 točk pri zmagi nad New Yorkom, potem še 15 točk pri zmagi nad Utahom, v noči na soboto pa se izkazal s 14 točkami in predvsem odločilnim košem za zmago nad Indiano. Na zadnjih petih tekmah, na katerih je igral Dragić, je Miami petkrat zmagal.

Foto: Getty Images

Igral, ni igral, igral. Kako bo s Čančarjem tokrat?

Morda danes dočakamo tudi tretji slovenski nastop. Z Denverjem bo namreč na delu tudi Vlatko Čančar, ki bo z Denvarjem, ta je celo na drugem mestu vzhodne konference z 21 zmagami in 9 porazi, gostil Mephis, ki je na zahodu 11. (12 zmag in 20 porazov). Čančar je na zadnjih treh tekmah Denverja dvakrat stopil na parket in dočakal svoj debi v ligi NBA. Najprej je pri zmagi proti Los Angeles Lakers v ponedeljek igral dve minuti, v tem času pa dosegel dve točki, skok in asistenco. V ponedeljek je zaigral še pri porazu proti New Orleansu, ko je igral le minuto, njegova statistika pa je ostala prazna. Kako bo tokrat?

Liga NBA, 28. december:

Lestvica: