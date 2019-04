Nora tekma Duranta ob napredovanju prvakov

Branilci naslova lige NBA, košarkarji Golden State Warriors so na šesti tekmi konferenčnega četrtfinala v gosteh s 129:110 premagali LA Clippers in napredovali v drugi krog končnice, kjer jih čaka Houston. Junak obračuna je bil s 50 točkami Kevin Durant, ki je v prvem polčasu z 38 točkami dosegel osebni rekord polčasa.

Košarkarji Golden State Warriors gostiteljem iz Kalifornije niso dopustili, da bi izsilili sedmo tekmo. Levji delež k zmagi so opravili že do polčasa, ob katerem so vodili z 72:53. Prednost so v tretji četrtini zvišali na +26, na koncu pa slavili s 129:110 in si zagotovili vstopnico za konferenčni polfinale.

Junak obračuna je bil Kevin Durant, ki je gostiteljem že do polčasa nasul 38 točk, kar je njegov rekord, na koncu se je ustavil pri 50 (osebni rekord). Stephen Curry jih je dodal 24, Draymond Green pa se je podpisal pod trojni dvojček. Ob 16 točkah se vpisal še 14 skokov in deset asistenc. Pri poražencih je 29 točk dosegel Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander jih je dodal 22.

Prvaki so Clipperse tako izločili s 4:2 v zmagah. V naslednjem krogu končnice jih čaka Houston Rockets z Jamesom Hardnom na čelu, ki so v konferenčnem četrtfinalu s 4:1 v zmagah izločili Utah Jazz.