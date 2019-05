Milwaukee se ne ustavlja, Dončić med finalisti za laskavi naziv

V drugi tekmi finala vzhodne konference lige NBA so košarkarji Milwaukee Bucks še drugič zapored ugnali Toronto Raptors (125:1203) in so tako z drugo zmago v nizu pred domačimi navijači prišli do vodstva z 2:0 v konferenčnem finalu. Prav tako v noči na soboto je vodstvo lige objavilo tudi seznam finalistov za NBA nagrade za to sezono. Med tremi kandidati za novinca leta se je pričakovano znašel tudi slovenski košarkar Luka Dončić, ki je prvi favorit za osvojitev tega naziva.

Košarkarji Milwaukeeja nadaljujejo pot proti finalu lige NBA. Na drugi tekmi konferenčnega finala vzhoda so še drugič zapored ugnali Toronto (125:103) in izid v zmagah povišali na 2:0. Domači košarkarji so vodili skozi celotno tekmo, srečanje so odprli z rezultatom 9:0, Raptors pa so prvi koš dosegli šele po dobrih treh minutah igre. Ob koncu prve četrtine so Bucks vodili s 35:21, do polčasa pa je prednost narasla že na velikih 25 točk. Tudi v drugem polčasu so bili gostje brez možnosti za povratek, Milwaukee je brez težav nadziral potek srečanja in ga pripeljal v svojo korist.

Vrhunci tekme med Milwaukeejem in Torontom:

Pri zmagovalni ekipi je bil znova najučinkovitejši Grk Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel dvojni dvojček (30 točk, 10/20 met iz igre, 17 skokov), Ersan Ilyasova je pristavil 17 točk. Pri Torontu je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard, ki je vknjižil 31 točk (10/18 met iz igre, 8 skokov), dvomestno število točk pa sta dosegla le še Kyle Lowry (15) in Norman Powell (14).

Dončić med tremi finalisti za novinca leta

Vodstvo lige je včeraj zvečer objavilo tudi finaliste za osvojitev NBA nagrad za sezono 2018/19. Za naziv MVP rednega dela sezone se potegujejo Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder) in James Harden (Houston Rockets). Med finalisti za novinca leta pa sta se ob Luki Dončiću (Dallas Mavericks), pričakovano znašla še Deandre Ayton (Phoenix Suns) in Trae Young (Atlanta Hawks). Podelitev nagrad se bo odvila 24. junija.

Bo Luka Dončić postal novinec leta? Foto: Reuters

Finalisti v preostalih kategorijah:



Obrambni igralec leta:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder), Rudy Gobert (Utah Jazz)



Košarkar, ki je v tej sezoni najbolj napredoval:

De’Aaron Fox (Sacramento Kings), D’Angelo Russell (Brooklyn Nets), Pascal Siakam (Toronto Raptors)



Najboljši rezervni igralec leta:

Montrezl Harrell (LA Clippers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Lou Williams (LA Clippers)



Trener leta:

Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks), Michael Malone (Denver Nuggets), Doc Rivers (LA Clippers)



Nagrada za življenjsko delo:

Larry Bird, Magic Johnson

Konferenčni finale, izidi v zmagah:

Zahodna konferenca:

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 2:0



Vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 2:0



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.