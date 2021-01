Dončić v slogu skočil pred Jordana, Dallas prek Chicaga ni mogel

Luka Dončić je proti Chicagu po novi bleščeči predstavi prišel do 29. trojnega dvojčka v NBA karieri in na večni lestvici na 16. mestu preskočil legendarnega Michaela Jordana. Kljub novi sijajni predstavi mladega slovenskega košarkarja so oslabljeni Dallas Mavericks doživeli drugi zaporedni poraz. Biki so bili boljši s 117:99.

Foto: Reuters

Luka Dončić je že pred tekmo s Chicagom prejel novico, da so mu naknadno prišteli skok z zadnje tekme Dallasa proti Milwaukeeju ob porazu s 109:112, tako da je v dvoboj z biki vstopil z 28 trojnimi dvojčki. S tem je na 16. mestu večne lestvice v tem pogledu ujel Michaela Jordana. Prav na tekmi proti klubu, ki ga je po mnenju mnogih najboljši košarkar vseh časov zaznamoval, pa je legendarnega košarkarja tudi preskočil in se z 29. trojnim dvojčkom na 15. mestu izenačil z Grantom Hillom. Dončić je za ta mejnik potreboval vsega 144 tekem.

Na vrhu večne lestvice je s kar 181 trojnimi dvojčki, ki jih v ligi NBA štejejo od leta 1950, ko so v statistiki začeli beležiti tudi skoke, legendarni Oscar Robertson. Na drugem mestu je s 150 trojnimi dvojčki zdajšnji zvezdnik lige NBA Russell Westbrook, ob aktivnih košarkarjev pa so pred Dončićem še Lebron James (95), James Harden (47), Nikola Jokić (46), Rajon Rondo (32) in Ben Simmons (30).

Dončić je do novega trojnega dvojčka prišel že sredi tretje četrtine, njegovo visokost Air Jordana pa je preskočil z mojstrsko asistenco, ki je že zaokrožila po spletu.

Asistenca, s katero je Luka Dončić na lestvici trojnih dvojčkov prehitel Michaela Jordana:

Dončić je tekmo začel sijajno in imel prste pri vseh prvih 16 točkah Dallasa, potem nekoliko zastal in v zaključku prvega polčasa zablestel. Že po prvem delu igre je bilo na njegovem računu 30 točk, potem pa se je ohladil. Tekmo je končal pri 36 točkah, 16 skokih in 15 asistencah.

Dallasu, ki je bil močno oslabljen, znajti se je moral brez Tima Hardawayja Jr., Doriana Finney-Smitha, Maxija Kleberja in Jalena Brunsona, je šlo veliko slabše. Močno okrnjeni košarkarji iz Teksasa niso mogli zdržati tempa Chicaga in od začetka do konca tekme zaostajali. Dallas je po štirih zmagah v nizu, ki jih je dosegel pred tem, doživel drugi zaporedni poraz. Trenutno je pri 50-odstotnem izkupičku šestih zmag in šestih porazov.

Danes je v ligi NBA na sporedu še pet tekem. Na delu so tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki gostijo Utah Jazz.

Liga NBA, 17. januar:

Dallas Mavericks : Chicago Bulls 99:117

Dončić 36 točk (met iz igre 13/30, za tri 6/11, prosti meti 4/6), 16 skokov, 15 asistenc, Porzingis 20; Markkanen 29 in 10 skokov, Temple 21



Boston Celtics : New York Knicks 105:75

Brown 25, Smart 10; Randle 20 in 12 skokov, Barrett 10 in 11 skokov



Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers

Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Utah Jazz

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers