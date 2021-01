Vrnitev Dragića? V New Yorku diši po odmevnem krstnem nastopu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

James Harden bi lahko v noči na nedeljo zaigral prvič po tem, ko je presenetil navijače Houston Rockets in se preselil v New York.

Izmed slovenskih košarkarjev, ki se dokazujejo v ligi NBA, bo v noči na nedeljo na delu Goran Dragić. Vročica iz Miamija bo gostila Detroit, ki mu v tej sezoni ne gre najboljše, saj je dobil le dve tekmi in je med najslabšimi ekipami sezone.

Goran Dragić se najverjetneje vrača na parket. Foto: Guliverimage

Miami, zadnji finalist lige NBA, je od desetih srečanj dobil štiri. Na zadnjih dveh tekmah je med tednom priznal premoč Philadelphii, zaradi zapletov s koronavirusom in upoštevanja zdravstveno-varnostnega protokola pa ni računal na številne igralce. Manjkal je tudi Dragić, katerega status je za dvoboj z Detroitom vprašljiv, tako da bi se lahko izkušeni Ljubljančan vrnil na parket. Ker bi se lahko vrnila tudi Jimmy Butler in Bam Adebayo, bodo možnosti Miamija za peto zmago v tej sezoni bistveno višje.

Harden prvič z Durantom? Irvinga ne bo.

Največje pozornosti ljubiteljev košarke v ZDA bo deležna tekma v New Yorku, kjer bo Brooklyn gostil Orlando, za domače pa bi lahko prvič po odmevnem prestopu zaigral James Harden. Bradati zvezdnik lige NBA, ki je zapustil Houston, bi se lahko tako prvič predstavil kot član kluba, v katerem bo združil moči s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom. Slednji zaradi spoštovanja zdravstveno-varnostnega protokola ne bo kandidiral za dvoboj, bo pa nastopil Durant, ki na zadnjih treh tekmah v povprečju dosega 32 točk, 8 asistenc in 8 skokov. Velika trojica bi morda lahko prvič nastopila skupaj v noči na torek, ko se bodo Nets pomerili proti Milwaukeeju.

Luka Dončić bo nedeljski obračun Dallasa s Chicagom začel že malce po 21. uri po slovenskem času. Foto: Guliverimage

V nedeljo zvečer se obeta poslastica za slovenske ljubitelje košarke, saj se bo Luka Dončić z Dallasom pomeril proti Chicagu ob 21. uri. V noči na ponedeljek bo na delu tudi Čančarjev Denver, ki ga čaka obračun z Utahom.

Liga NBA, 16. januar: San Antonio Spurs – Houston Rockets

Brooklyn Nets – Orlando Magic

Toronto Raptors – Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers

Miami Heat – Detroit Pistons

Portland TrailBlazers – Atlanta Hawks Phoenix Suns – Indiana Pacers* *prestavljeno zaradi okužb s Covid-19

Lestvica: