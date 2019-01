Zlati slovenski selektor v ligi NBA priznal: Hudičevo dober met #video

Phoenix, najslabša ekipa zahodne konference, je v tej sezoni zmagal le enajstkrat. Na gostovanje v Toronto, kjer ljubitelji košarke v tej sezoni občudujejo drugo najboljše moštvo na Vzhodu, se je odpravil v vlogi avtsajderja, nato pa skoraj prekrižal načrte favoritu. Klub iz Arizone je izgubil s 109:111.

Kyle Lowry je v ligi NBA prispeval že več kot 5.000 asistenc. Foto: Reuters

Izbranci Igorja Kokoškova, nekdanjega slovenskega selektorja, ki je Gorana Dragića, Luko Dončića in druščino leta 2017 popeljal na evropski prestol, so namučili Toronto. Skoraj bi izkoristili odsotnost prvega asa Toronta Kawhija Leonarda, ki mu je trener Nick Nurse še drugo tekmo zapored namenil počitek.

Nov mejnik Lowryja

Največ točk je pri zmagovalcih dosegel Serge Ibaka (22), Kyle Lowry pa je prispeval 16 točk, devet skokov in osem asistenc. 32-letni Lowry, ki igra 13. sezono v ligi NBA, je na tem dvoboju presegel mejo 5.000 asistenc. S takšnim podvigom se lahko od aktivnih igralcev pohvalijo le še Chris Paul, LeBron James, Tony Parker, Rajon Rondo, Russell Westbrook, Dwayne Wade, John Wall, Jose Calderon in Raymond Felton.

Vrhunci dvoboja v Torontu:

Zmagovalca je z uspešnim metom ob zvoku sirene odločil Pascal Siacam. Kamerunec je prodrl mimo Mikala Bridgesa in mladega DeAndreja Aytona ter spravil navijače na noge. "Hudičevo dober met," je bil kratek komentar Kokoškova, ki so ga le desetinke sekunde delile od podaljška.

Pri Soncih je bil najbolj razigran Devin Booker. Dosegel je 30 točk, dodal osem asistenc, za tri točke pa metal 4/9. Z dvojnim dvojčkom se je izkazal tudi novinec Ayton (15 točk in 17 skokov), blizu pa je bil rezervist Kelly Oubre Jr. (18 točk in devet skokov).

Košarkarji Denverja so hitro pozabili na katastrofalen večer, ko so na domačem parketu pogoreli v zahodnem derbiju z Golden Statom (111:142). Proti Bikom iz Chicaga so naravnali strelske topove in odpravili goste s 135:106. Pri gostiteljih je dal največ točk Jamal Murray (25), Srbu Nikoli Jokiću pa sta manjkala le dva skoka do novega trojnega dvojčka (18 točk, 11 asistenc in 8 skokov). Pri Chicagu je izstopal Finec Lauri Markkanen (27 točk in 10 skokov, met za tri točke 5/10).

Rekordni učinek mladega Hrvata Jezerniki, ki še vedno pogrešajo poškodovanega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, ponovno pa je manjkal tudi Rajon Rondo, so v zadnji tekmi večera po podaljšku vzeli mero Oklahoma Cityju (138:128). Na lestvici strelcev je prednjačil Kyle Kuzma (32 točk in 8 skokov), izkazal pa se je tudi Ivica Zubac. Mladi hrvaški center je poskrbel za strelski rekord kariere (26 točk in 12 skokov, met iz igre 12/14). 28 minutes. 26 points. Big night for the big fella 💪 pic.twitter.com/eGCLwTbKAB — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 18, 2019 Pri gostih je Russellu Westbrooku za nov trojni dvojček zmanjkal le en skok. Prispeval je 26 točk, 13 asistenc in 9 skokov, a je imel zelo skromen met iz igre (7/30). Boljšega je imel soigralec Paul George (27 točk, 8 asistenc, 7 skokov – 5/12 za tri točke), mejo 20 točk pa je pri poražencih presegel še Terrance Ferguson (21).

V Londonu napeto do konca

Košarkarski spektakel lige NBA je v noči na petek potekal tudi v Londonu, kjer je Washington v razburljivi tekmi premagal New York (101:100). Odločilen koš je nekaj desetink pred koncem dosegel Thomas Bryant. Njegov met je sicer blokiral Allonzo Trier, a se je žoga v loku že spuščala proti košu, tako da so sodniki priznali koš.

Kako je Bryant odločil zmagovalca v Londonu:

Philadelphia je v gosteh nadigrala Indiano (120:96), Kamerunec Joel Embiid je bil zelo blizu trojnemu dvojčku (22 točk, 13 skokov in 8 asistenc), znova pa je z raznovrstnostjo izstopal Avstralec Ben Simmons. Prispeval je 11 točk, osem skokov in osem asistenc. Najboljši novinec prejšnje sezone je prednjačil tudi v izgubljenih žogah (6). Najboljša strelca dvoboja sta bila Jimmy Butler (Philadelphia – 27 točk in 8 asistenc) in poraženec Thaddeus Young (Indiana – 27 točk).

Kdaj bosta spet nastopila Miami in Dallas? Vročica bo v noči na soboto gostovala v Detroitu, Telički pa bodo v noči na nedeljo skušali v gosteh prekrižati načrte Indiani.

Lestvici: