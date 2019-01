Srb blestel ob zmagi Denverja, Toronto na krilih Leonarda ugnal Utah

Ob zmagi Denverja nad NY Knicks se je s trojnim dvojčkom izkazal Srb Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 19 točk, 14 skokov in 15 asistenc. Največ točk je sicer dosegel adut s klopi Malik Beasley, ki se je ustavil pri številki 23.

Košarkarji Milwaukeeja so leto začeli, kot so končali starega. Z zmago. Začetna peterka Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Malcolm Brogdon in Eric Bledsoe so ob zmagi s 121:98 nad Detroit Pistons skupaj natresli 93 točk. Največ, 25, jih je dosegel Lopez.

V dresu Toronta je s 45 točkami blestel Kawhi Leonard, ob novi zmagi pa se je izkazal tudi 24-letni Pascal Siakam. Kamerunec je z 28 točkami vknjižil svoj točkovni rekord v NBA, k dvojnemu dvojčku je dodal še deset skokov. Pri poražencih iz Utaha je bil s 30 točkami najbolj razpoložen Jae Crowder.

Kawhi Leonard je k zmagi Toronta prispeval 45 točk. Foto: Reuters

Portland Trailz Blazers so do zmage nad Sacramentom prišli šele po po podaljšku, blestel pa je Bosanec Jusuf Nurkić, ki je za dvojni dvojček vknjižil 24 točk in kar 23 skokov.



Luka Dončić bo z Dallasom spet na delu v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Charlottu, Miami pa bo brez poškodovanega Gorana Dragića gostoval pri Clevelandu.

Liga NBA, 1. januar:

Lestvici: