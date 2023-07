Navijajte za naše košarkarje s Sparom!

Oglasno sporočilo

Spar Slovenija podpira slovensko košarko že 22 let. Pred prihajajočim svetovnim prvenstvom tako že potekajo priprave na navijanje, ki bo slovenski reprezentanci dalo krila. Pridružite se navijaškemu vzdušju in sodelujte v Sparovi nagradni igri. Z nekaj sreče boste odpotovali na ogled treh pripravljalnih tekem v Španijo.

Foto: Spar

Navijači, pripravite se!

Svetovno prvenstvo v košarki, ki se bo odvijalo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 v treh državah – v Indoneziji (Džakarta), na Japonskem (Okinava) in Filipinih (Manila) – se nezadržno približuje. Naši fantje pa se že pripravljajo na pripravljalne tekme evropskega dela kvalifikacij, ki bodo potekale konec julija in v začetku avgusta v Sloveniji, Grčiji in Španiji. Navijači, pripravite se na bučno navijanje!

Pripadnost slovenski reprezentanci lahko izrazite na več načinov: z navijaškimi majicami, dresi in navijaškimi šali. Uporabite zastave in različne rekvizite, kot so transparenti, megafoni, piščalke, bobni in drugi predmeti, ki prispevajo k vzdušju. Goreči navijači se lahko naučite celo posebno navijaško koreografijo, ki jo izvajate med odmori in premori v igri. Tekme si oglejte v živo, na velikih zaslonih lokalov ali trgih mest, lahko pa prijatelje povabite kar k sebi domov, kjer si navijaško vzdušje popestrite tudi s posebnimi navijaškimi prigrizki.

Foto: Spar

NOVO v Sparu: okusi Azije pri vas doma V Sparu so pripravili izjemno pestro in cenovno ugodno ponudbo raznovrstnih azijskih jedi, prigrizkov in drugih izdelkov. Poskusite začimbe, omake, rezance, rakov čips ter se osvežite z azijskimi napitki. V kotičku SPAR To Go pa najdete azijske dobrote, kot so boei bowl, atake bowl, jaya wrap in saikyo dim sum. Jedi so že pripravljene, zato si jih lahko privoščite kar takoj – za kosilo, malico ali večerjo. Pa dober tek!

Foto: Spar

Sodelujte v Sparovi nagradni igri in si oglejte pripravljalne tekme v živo

V Sparu Slovenija slovensko košarko zvesto in ponosno podpirajo že 22 let. Povezujejo vse ljubitelje košarke, zato so pripravili veliko nagradno igro, ki vas lahko popelje v Španijo na ogled treh pripravljalnih tekem za svetovno košarkarsko prvenstvo ali do drugih super navijaških nagrad:

petkrat aranžma za dve osebi za ogled treh pripravljalnih tekem v Španiji,

petindvajsetkrat dve vstopnici za tekmo Slovenija - Grčija v Stožicah,

petindvajsetkrat dve vstopnici za tekmo Slovenija - Hrvaška v Stožicah,

petkrat podpisani dres,

petkrat navijaški šal KZS,

stokrat navijaška majica SPAR.

Kako do nagrad? V Sparu z nakupom nad 30 evrov* ali nakupom izbranih izdelkov lahko sodelujete v velikem nagradnem žrebu. Pošljite SMS-sporočilo s ključno besedo SPAR in številko računa na 3131. Nagradna igra traja do 18. julija 2023. Več o nagradni igri si lahko preberete tukaj.

*Ob predložitvi SPAR plus kartice.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.