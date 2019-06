Nando de Colo po petih letih zapustil moskovski CSKA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski košarkarski reprezentant Nando de Colo bo po petih letih zapustil moskovski CSKA. Enaintridesetletni De Colo je v tem obdobju v dresu ruskega košarkarskega velikana osvojil evroligo v sezonah 2015/16 in 2018/19 ter je po Antoinu Rigaudeauju drugi Francoz z dvema lovorikama v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini.

"Hvala za vse, Nando," je novico o njegovem odhodu na svoji spletni strani potrdil moskovski CSKA.

Francoski branilec je v rusko prestolnico prišel leta 2014 po neuspešnih "avanturah" pri San Antoniu in Torontu v severnoameriški ligi NBA. Nekateri španski mediji so namignili, da bo De Colo kariero nadaljeval na Pirenejskem polotoku, je pa na seznamu francoskega selektorja Vincenta Colleta za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem.