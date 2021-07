Namesto Hopkinsa v Ljubljano prihaja Marko Radovanović

Kratko obdobje je 25-letni v Čačku rojeni Radovanović preživel tudi v beograjski Crveni zvezdi, ki se ji je pridružil leta 2014. Že leto kasneje je postal član FMP-ja, kjer je nato igral, z izjemo sezone 2016/17, ko je bil posojen v Borac, vse do zaključka prejšnje sezone. Radovanović je bil del srbskih reprezentanc do 16, 18 in 20 let, za člansko reprezentanco pa je zaigral v kvalifikacijah za EuroBasket 2022.

S srbsko reprezentanco do 16. leta je leta 2012 na evropskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo, z mladinsko izbrano vrsto pa je leta 2014 na evropskem prvenstvu v Turčiji tekmovanje sklenil na drugem mestu.

V sezoni 2020/21 je Marko Radovanović v Ligi ABA na parketu v povprečju preživel 15,4 minute ter dosegal 6,4 točke in 3,7 skoka na tekmo. Svojo najboljšo predstavo sezone v regionalnem tekmovanju je prikazal prav na dvoboju s Cedevito Olimpijo v Železniku, ko je v 26 minutah dosegel 28 točk, zbral 12 skokov in podelil tri asistence. V srbskem državnem prvenstvu je FMP odigral dve tekmi, Radovanović pa je v povprečno 16 minutah igre dosegal 6,5 točke, 4,5 asistence in 3,5 skoka na obračun.

"Zelo zadovoljen sem, da sem postal del Cedevite Olimpije. Ko je prišla ponudba, nisem predolgo časa razmišljal, saj tako velikemu klubu ne moreš reči ne. Upam, da bom izpolnil vsa pričakovanja, in še enkrat, velika čast je, da sem postal del zgodbe, ki se piše v Ljubljani," je povedal ob podpisu pogodbe.

Foto: Sportida

Moderna "štirica", ki lahko skače, teče, dobro meče ...

"Po tem, ko je Mikael Hopkins izrazil željo, da se prihodnjo sezono ne vrne v Ljubljano, smo morali najti rešitev, kako zapolniti praznino na mestu krilnega centra. Našli smo jo v Marku Radovanoviću, ki že vrsto let igra v regionalni košarki in jo dobro pozna, obenem pa se želi preizkusiti tudi na višji ravni," je pojasnil športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović, trener Jurica Golemac pa je dodal: "Gre za mladega igralca, ki je v napadu in obrambi izjemno sposoben, hkrati pa ima zelo dobre atletske predispozicije. Menim, da ima prostora za napredek še veliko. Marko je moderna ‘štirica’, ki lahko skače in teče ter dobro meče ter rokuje z žogo. Prepričan sem, da nam bo pomagal, hkrati pa tudi, da bomo mi pomagali njemu, da bo postal še veliko boljši igralec, o katerem se bo še veliko slišalo. Vsi skupaj mu izrekamo dobrodošlico v Ljubljani in vsi že komaj čakamo, da začnemo delati."