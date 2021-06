Namesto Čizmića se vrača Alilović

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojo trenersko kariero je 44-letni Kamničan začel na Kodeljevem pri Slovanu. Pot ga je v takratno Union Olimpijo prvič vodila v sezoni 2010/11, kot glavni trener Zmajev pa je Alilović deloval dvakrat. Na svoji trenerski poti se je uveljavil predvsem kot odličen trener z mlajšimi košarkarji, nazadnje pa je bil vodja stroke in glavni trener mladinske ter kadetske ekipe Koper Primorske. Od sezone 2018/19 je opravljal tudi vlogo trenerja članske ekipe nekdanjega koprskega kluba, ki je tekmovala v nižjih članskih ligaških tekmovanjih. Pred tem je od leta 2014 do leta 2017 deloval v Pragi, zadnji dve leti pa je bil glavni trener beograjskega Dynamica.

Vrsto let je bil Alilović tudi del slovenskih reprezentanc, tako v ekipah mlajših starostnih kategorij kot tudi v članski izbrani vrsti. Pri mlajših reprezentancah je največ let preživel kot glavni trener reprezentance U20, ki jo je vodil tudi na štirih evropskih prvenstvih. Alilović je bil leta 2014 glavni trener slovenske reprezentance do 18. leta.

Miro Alilović: Srečen sem, ker bom znova sodeloval z Golemcem

Ob vrnitvi v "zmajevo gnezdo" je za spletno stran kluba dejal: "Vesel sem, da se vračam v Cedevito Olimpijo. V ljubljanskem klubu sem že deloval, zato okolje poznam, zelo lepo pa je videti, da je organizacija dela kluba na zelo visoki ravni. Srečen sem tudi, ker bom znova sodeloval z Jurico Golemcem. Z Jurico sva zelo dobro sodelovala v Kopru, in verjamem, da bova enako tudi v Ljubljani. V Stožicah je zaživelo okolje, v katerem vsak igralec želi napredovati. S pravim pristopom k delu in skupnimi močmi pa bomo lahko dosegli vse cilje, ki si jih bomo zadali za prihajajočo sezono."

Sani Bečirović: Zadovoljni smo, da v klub prihaja strokovnjak, ki se spozna na delo z mladimi

Foto: Grega Valančič/Sportida Nekaj besed o njegovi vrnitvi je dodal tudi športni direktor kluba: "Zelo veseli smo, da smo dosegli dogovor z Mirom Alilovićem, saj se zavedamo, da se bo strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, kar Miro vsekakor je, takoj vklopil v delovanje naše članske ekipe. Alilović pozna ljubljansko okolje, z Jurico je že sodeloval tudi v Kopru, zato ne dvomim, da ne bi odlično sodelovala tudi v Ljubljani. Zadovoljni smo, da je del naše ekipe strokovnjak, ki se spozna na delo z mladimi. Njegova prisotnost v našem štabu bo dodatna vrednost v segmentu razvoja mladih košarkarjev. Vsi se namreč zavedamo, da je preskok med mladinsko košarko in člansko košarko izredno zahteven, z izkušnjami Alilovića pa bomo ta preskok našim zdajšnjim in prihodnjim mladim košarkarjem nekoliko olajšati. To priložnost želim izkoristiti, da se zahvalim našemu nekdanjemu pomočniku glavnega trenerja Teu Čizmiću za vse, kar je za Cedevito Olimpijo naredil v zadnjih dveh sezonah. Teu želimo vso srečo v nadaljnji trenerski karieri."