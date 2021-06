Zmaji tudi v prihodnji sezoni v 7DAYS Eurocupu

Še tretjo sezono zapored bomo lahko v Ljubljani spremljali 7DAYS EuroCup. Drugo najelitnejše evropsko košarkarsko tekmovanje bo v tekmovalni sezoni 2021/22 sestavljeno iz 20 moštev, med njimi pa je tudi Cedevita Olimpija.

Preostale ekipe, ki bodo tudi v novi sezoni nastopale v evropskem pokalu, so Boulogne Metropolitans 92, Budućnost VOLI, Dolomiti Energia Trento, Frutti Extra Bursaspor, Hambur Towers, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg en Bresse, Joventut Badalona, Lietkabelis Panevezys, Lokomotiv Kuban Krasnodar, MoraBanc Andorra, Partizan NIS, Promitheas Patras, Ratiopharm Ulm, Slask Wroclaw, Turk Telekom, Umana Reyer, Valencia Basket in Virtus Segafredo Bologna.

V nedavno končani tekmovalni sezoni je ljubljansko moštvo tekmovanje 7DAYS EuroCup sklenila v drugem delu. Na 16 tekmah so Zmaji zabeležili deset zmag in bili vse do zadnjega kola v igri za preboj v četrtfinale Evropskega pokala. Ljubljanski košarkarji so tako poskrbeli, da so slovenski košarkarski navdušenci prvič v zgodovini lahko v Stožicah spremljali boje najboljših 16 moštev tekmovanja.

O odločitvah, ki jih je v petek sprejel izvršni odbor, bodo razpravljali tudi delničarji organizacije ECA na sestanku, ki bo v četrtek, 8. julija.