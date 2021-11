Največja rana

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petem krogu EuroCupa doživeli najhujši poraz, saj so v Podgorici pri Budućnosti izgubili s kar 60:91. "Malce sem presenečen nad tem, kako smo odigrali," je dejal trener zmagovalnega moštva Aleksander Džikić, njegov stanovski kolega na ljubljanski klopi Jurica Golemac pa: "Mi smo bili slabi, nismo imeli energije in intenzitete."

Po uvodnih zmagah v EuroCupu so košarkarji v sredo zabeležili že tretji zaporedni poraz. Tokrat je bila boljša Budućnost, ki je poglavitno delo opravila v drugi četrtini, ko je pobegnila na deset točk razlike (39:29).

V nadaljevanju smo praktično spremljali le črnogorsko moštvo, ki se je poigralo z ljubljansko zasedbo in na koncu vknjižilo zmago z 31 točkami prednosti (91:60), Cedeviti Olimpiji pa je poraz zadal največjo rano v tej sezoni.

"Čestitke Budućnosti za zasluženo zmago. Mi smo bili slabi, nismo imeli energije in intenzitete. Na žalost nekateri meti niso šli skozi obroč, nato smo izgubili samozavest. V napadu žoga ni krožila, v obrambi pa nismo bili dovolj agresivni. Našim tekmecem se je v napadu odprlo, na koncu pa so z veliko razliko zasluženo zmagali. Časa za jok ni, moramo analizirati in se pripravi na naslednjo tekmo," je po tekmi povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Začeli smo dobro in bili v tekmo tekme blizu Budućnosti. Po nepotrebnih napakah smo ob polčasu zaostajali z osmimi točkami razlike. Po glavnem odmoru smo bili enostavno preveč mehki, naši tekmeci pa so zadeli veliko metov za tri točke. Razigrali so se in nas premagali z visoko razliko. Menim, da ta ni realna, saj smo imeli le slab dan, oni pa zelo dobrega. V tej sezoni se bomo srečali še nekajkrat in takrat bomo dokazali, da to ni bila realna slika. Moramo se osredotočiti, saj je v nedeljo pred nami nova tekma. Po tej klofuti se je treba pobrati in v Beogradu prikazati boljšo igro," je strnil misli po visokem porazu Edo Murić.

"Če iskreno povem, sem presenečen nad tem, kako smo igrali. Na koncu je bila razlika velika in nismo je pričakovali. Položaj je, kakršen je, in se ne bo spremenil že z naslednjo tekmo. Tudi v Fibinem oknu ne bomo imeli osmih igralcev, saj bodo nastopili za reprezentanco, kar pomeni, da so pred nami težki časi," pa je po tekmi povedal Aleksander Džikić.