Nad Omića tudi v Podgorici: "Zaklali vas bomo!"

Medtem ko se je prah sovraštva do nekdanjega slovenskega reprezentanta in člana Crvene zvezde Alena Omića v Beogradu polegel, pa je 216 centimetrov visokega centra neprijetno presenečenje z verbalnim in poskusom fizičnega napada pričakalo v Podgorici.

Foto: Sportida

Finalna serija lige ABA med Crveno zvezdo in Budućnostjo, v kateri je rezultat po dveh tekmah v Beogradu izenačen (1:1), se seli v Podgorico. Vzdušje v Črni gori je vroče, bolj vroče, kot bi bilo potrebno. O tem so se lahko rdeče-beli košarkarji iz srbske prestolnice prepričali že ob prihodu v nekdanji Titograd. V odboru za "dobrodošlico" ni manjkalo policistov, na zelo neprijateljsko ozračje pa je del gostujoče ekipe naletel v hotelu.

Po poročanju več medijev, med drugim tudi B92, so člani evroligaškega kluba Branko Lazić, Alen Omić in Pero Antić na predvečer tekme prišli na teraso restavracije hotela Podgorica. To je opazila skupina izgrednikov, ki so začeli skandirati sovražne parole. "Pretepli vas bomo! Zaklali vas bomo. Razbili vas bomo," so vpili in se nato nevarno približali beograjski odpravi. Fizični napad naj bi preprečili lokalna policija in klubska varnostna služba.

Tretja tekma velikega finala lige ABA, v kateri igra Omić pomembno vlogo (14 in 15 točk), bo sicer v podgoriški dvorani Morača na sporedu ob 20. uri (prenos na Planet 2).