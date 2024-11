Murić uspešen ob tretji zaporedni zmagi

Kako so se v tem tednu odrezali slovenski košarkarski legionarji? Edo Murić se je ob tretji zaporedni zmagi v španski ligi njegove Lleide 80:70 nad Andorro izkazal z dobro predstavo, v nekaj več kot 24 minutah igre je k zmagi prispeval 17 točk in tri skoke.

Uspešen teden v dresih španskih ekip sta imela tudi Zoran Dragić in Mike Tobey, v zmagovalnih tirnicah je še naprej Klemen Prepelič. Josh Nebo (roka) je poškodovan.

Dragićev Bilbao je v evropskem pokalu Fibe s 93:62 ugnal Balkan, v ligi ACB pa s 84:72 Granado. Slovenski reprezentant je na obeh tekmah zbral po sedem točk in štiri skoke ter dodal dve oziroma pet podaj.

Tobey je z Gran Canario v evropskem pokalu premagal Joventut z 78:76. V 23 minutah je z 12 točkami in desetimi skoki zabeležil dvojni dvojček. Le nekaj dni pozneje je za zmago nad Baskonio 92:86 v španskem prvenstvu dosegel 17 točk, štiri skoke in podajo.

Prepelič je za novo tesno zmago Dubaja s 87:86 nad Studentskim centrom prispeval osem podaj ter tri točke in pet skokov. V drugi španski ligi je bil še enkrat več uspešen Miha Lapornik, ki je za zmago Burgosa 79:73 nad Zamoro dosegel 11 točk, dva skoka in tri podaje.

Luka Ščuka Foto: Guliverimage

Pretekli teden je bil polovično uspešen Luka Ščuka. Braunschweig je v Fibinem evropskem pokalu z 72:63 ugnal AEK Larnaco, v nemškem prvenstvu pa je moral priznati premoč Bayernu (72:90). Ščuka je to tekmo odigral izvrstno, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije, in v dobrih 25 minutah zbral 17 točk in pet skokov.

Slovenske košarkarje kmalu čaka reprezentančna obveznost, konec novembra se bo ekipa podala po potrditev vozovnice za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto, ko se bo dvakrat pomerila s Portugalsko. Slovenci zasedajo prvo mesto na lestvici svoje skupine.

