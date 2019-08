Udarec za Srbe: bo kapetan izpustil SP?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan in organizator srbske košarkarske reprezentance Miloš Teodosić si je na sobotni prijateljski tekmi proti Litvi poškodoval stopalo, je sporočila srbska košarkarska zveza. Poškodba je močno ogrozila njegov nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Prvenstvo se bo začelo 31. avgusta in vprašanje je, ali bo 32-letni Teodosić do takrat pripravljen.