To pomeni, da se bo ekipa morala ponovno znajti brez enega svojih ključnih mož. Organizator igre Goran Dragić, ki je v končnici v povprečju zadeval kar 20.9 koša na tekmo, in z Jimmyjem Butlerjem sestavljal udaren dvojec na parketu, si je na prvi tekmi finala poškodoval tetivo v loku stopala, in kljub poskusom vrnitve na tekme, od takrat ni igral.

Kako močno si ga želijo v svoji vrsti, so včeraj drug za drugim ponavljali igralci Miamija, ki so Jezernikom prekrižali načrte in podaljšali svoje upanje za šampionski naslov. Duncan Robinson, ki blesti v metu za tri točke, je včeraj pred mikrofone in kamere stopil v majici s potiskano podobo Dragića, Butler pa je dejal, da molijo in upajo, da se bo mož v dresu številka 7 lahko vrnil. "To si tudi on zelo želi," je dejal.

Na drugi strani pa je že skoraj jasno, da bo pri Jezernikih zagotovo stal Anthony Davis poleg LeBrona Jamesa, njihovega najpomembnejšega igralca tako v napadu kot v obrambi. Na tekmo dosega 26,2 koša in 9,8 skoka.

"Do nedelje bom pripravljen," je sporočil Davis, ki si je v zadnjih sekundah pete tekme poškodoval peto na desnem stopalu, a je igral do konca obračuna.

Za zdaj je sicer na seznamu poškodovanih igralcev, a bo najverjetneje nared za nocojšnji spopad, ki bi moštvu iz Kalifornije že lahko prinesel 17. šampionski prstan v zgodovini.

Lakersi vodijo s 3:2 v seriji zmag in so bili že v noči na soboto pripravljeni na veliko slavje, če jim pri Miamiju ne bi pripravili presenečenja.

Šesta tekma finala bo na sporedu v noči na ponedeljek ob 1.30 po slovenskem času. V živo jo bomo spremljali tudi na Sportalu.

