Košarkar lige NBA zaposlenim v hotelu dal več tisoč evrov napitnine

Westbrook višine napitnine ni potrdil. V pogovoru za Bleacher Report pa je 31-letni košarkar dejal: "Zelo dobro so poskrbeli za nas. Vložili so veliko časa in energije, da so svoje delo opravili na zelo visoki ravni. To je bilo pomembno in potem tudi sam rad storim, kar je prav."

Zaradi pandemije novega koronavirusa košarkarji končnico lige NBA igrajo v Disney Worldu na Floridi, kjer so tako rekoč odrezani od sveta. Ekipa Houstona z Westbrookom je bila v Orlandu skoraj dva meseca, preden so jo sredi septembra v konferenčnem polfinalu premagali Los Angeles Lakers.

Ti prav zdaj igrajo v finalu lige z Miamijem Gorana Dragića, ponoči pa so dosegli novo zmago in za končno slavje potrebujejo le še eno.